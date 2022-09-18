زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة ساحل تايوان.. وتحذير من "تسونامي"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة الساحل في جنوب شرق تايوان اليوم الأحد، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي؛ ما دفع اليابان لإصدار تحذير ”تسونامي“، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

#تايوان.. سكان مدينة تايتونج يهرعون للشوارع بعد زلزال بلغت قوته 7,2 درجة#إرم_نيوز #Taiwan pic.twitter.com/5KFv26ZSm4 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 18, 2022

ووقع الزلزال الساعة الـ14:44 الـ(06:44 ت غ) في منطقة على بعد 50 كلم عن شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب المركز.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة المنطقة ذاتها يوم السبت، بينما وقعت هزات عدة مذاك، لكن هزة اليوم الأحد، كانت الأقوى حتى الآن.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من ”تسونامي“ في الجزر النائية القريبة من تايوان.

وأضافت أنها ”تتوقع أمواجًا يصل ارتفاعها إلى متر واحد قرابة الساعة الـ 16:00“.

وتشهد تايوان زلازل متكررة بسبب موقعها عند تلاقي طبقتين تكتونيتين.