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زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة ساحل تايوان.. وتحذير من "تسونامي"
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 8:15 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 8:45 GMT

زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة ساحل تايوان.. وتحذير من "تسونامي"

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة الساحل في جنوب شرق تايوان اليوم الأحد، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي؛ ما دفع اليابان لإصدار تحذير "تسونامي"، وفق ما أوردته

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المصدر: ا ف ب

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة الساحل في جنوب شرق تايوان اليوم الأحد، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي؛ ما دفع اليابان لإصدار تحذير ”تسونامي“، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

ووقع الزلزال الساعة الـ14:44 الـ(06:44 ت غ) في منطقة على بعد 50 كلم عن شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب المركز.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة المنطقة ذاتها يوم السبت، بينما وقعت هزات عدة مذاك، لكن هزة اليوم الأحد، كانت الأقوى حتى الآن.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من ”تسونامي“ في الجزر النائية القريبة من تايوان.

وأضافت أنها ”تتوقع أمواجًا يصل ارتفاعها إلى متر واحد قرابة الساعة الـ 16:00“.

وتشهد تايوان زلازل متكررة بسبب موقعها عند تلاقي طبقتين تكتونيتين.

 

 

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