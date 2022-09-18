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ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في غرب نيبال إلى 22 قتيلا
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 6:55 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 8:25 GMT

ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في غرب نيبال إلى 22 قتيلا

قال مسؤولون اليوم الأحد إن مسؤولي الإنقاذ في نيبال كافحوا ضد الأمطار الغزيرة لانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل التي دفنها انهيار أرضي تسبب في مقتل 22 وإصابة

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المصدر: رويترز

قال مسؤولون اليوم الأحد إن مسؤولي الإنقاذ في نيبال كافحوا ضد الأمطار الغزيرة لانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل التي دفنها انهيار أرضي تسبب في مقتل 22 وإصابة عشرة أشخاص.

ووقعت الكارثة الأخيرة في منطقة أتشام على بعد نحو 450 كيلومترا غربي العاصمة كاتماندو.

وتقع السيول والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في نيبال ذات التضاريس الجبلية، خاصة خلال الأمطار الموسمية السنوية بين يونيو حزيران وسبتمبر أيلول.

وذكرت بيانات رسمية أن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا حتفهم وفقد 13 فى أنحاء البلاد في فيضانات وانهيارات أرضية هذا العام.

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