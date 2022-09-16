ما هي ذبابة الفانوس المرقطة التي أرقت أمريكا؟

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية كارثة بيئية خطيرة تتمثل في حشرة تسمى ذبابة الفوانيس المرقطة التي تتناثر على الأرصفة، وتتساقط من الأشجار وتتنقل على السيارات في 14 ولاية، عبر المنطقة الشرقية من البلاد.

وعلى الرغم من أنها تبدو غير ضارة، إلا أن الحشرات الغازية الآتية من آسيا تكلف الأمريكيين مئات الملايين من الدولارات سنويًا من الأضرار الاقتصادية، والعلاجات المبذولة من أجل القضاء على الآفات.

وكانت ولاية بنسلفانيا أول من اكتشف ذبابة الفانوس المرقطة في العام 2014 وبعد خمس سنوات فقط، وُجد أن الحشرة التي يبلغ قطرها بوصة واحدة تكلف الولاية 50.1 مليون دولار سنويًا، لكن دراسة تحذر من أنها قد تصل قريبًا إلى 324 مليون دولار.

ومع ذلك، تبنت ولاية بنسلفانيا منذ ذلك الحين العديد من التكتيكات للعثور على ذبابة الفوانيس المرقطة وقتلها، مثل تدريب الكلاب الصغيرة على شم البيض حتى يتمكن المسؤولون من إزالتها قبل أن تفقس.

وتشمل الولايات الأخرى التي ابتليت بها كناتيكت وديلاوير وإنديانا وماريلاند وماساتشوستس وميشيغان ونيوجيرسي ونيويورك وكارولينا الشمالية وأوهايو ورود آيلاند وفيرجينيا وويست فيرجينيا.

وأصبحت الإصابة بالآفة على طول الساحل الشرقي شديدة للغاية، وشبه أحد مستخدمي ”تويتر“ ذلك بنهاية الأيام في تغريدة تقول: ”هذا الصيف سيكون على نطاق وباء مصر“.

ويُعتقد أن ذبابة الفانوس المرقطة قد أتت إلى الولايات المتحدة ككتل بيض على شحنة حجرية نشأت في الصين.

وتسبب كل من الحوريات والبالغات من ذبابة الفانوس المرقطة أضرارًا عند إطعامها، وتمتص العصارة من السيقان والأغصان، ويمكن أن يقلل هذا من عملية التمثيل الضوئي، ويضعف النبات، ويسهم في النهاية في موت النبات.

وأرسل مسؤولو الدولة السكان في مهمة لقتل تلك الحشرة، وحثوا الناس على سحق الحشرات أو الدوس عليها، ووضعها في حاوية تحتوي على الكحول، وتخفيف الكلوروكس أو معقم اليدين ورشها بمزيج من الكحول والماء.

وقال دان كيني، رئيس قسم صحة النبات في وزارة الزراعة في ولاية أوهايو: ”ذبابة الفانوس المرقطة متسترة، إنها تتحرك على المنتجات والسيارات وحتى عربات السكك الحديدية، هناك الكثير من الفرص حتى تنتشر بشكل طبيعي أو أن تتنقل“.

وأبلغت ولاية أوهايو عن أول إصابة لها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ومنذ ذلك الحين قامت الحشرات ببناء منازل في حوالي أربع مقاطعات.

وخصصت وزارة الزراعة الأمريكية حوالي 230،000 دولار لاستخدامها على مدار الـ 12 شهرًا القادمة في العلاجات.