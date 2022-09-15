لأول مرة.. اكتشاف ظاهرة كونية غامضة تتعلق بالشمس

التقطت المركبة الفضائية الشمسية المدارية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، لأول مرة، انعكاس المجال المغناطيسي للشمس على الكاميرا.

وتم سابقًا افتراض هذه الانعكاسات المعروفة باسم ”الارتداد المغناطيسي“، لكن حتى الآن لم تتم ملاحظتها بشكل مباشر.

وتوفر الملاحظة الجديدة رؤية كاملة للهيكل، وتؤكد أن المفاتيح المغناطيسية لها طابع على شكل حرف S، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

وتأمل وكالة الفضاء الأوروبية أن تساعد اللقطات في كشف لغز كيف قد تساعد آلية تكوينها الفيزيائي في تسريع الرياح الشمسية.

وحلق عدد من المركبات الفضائية – بما في ذلك المسبار الشمسي باركر التابع لناسا – عبر حلقات التبديل المغناطيسية من قبل، لكنها لم تتمكن من تسجيل المناطق المحيرة.

ومع ذلك، في 25 مارس/آذار 2022، كانت المركبة الشمسية المدارية على بُعد يوم واحد فقط من ممر قريب من الشمس عندما سجلت أداة Metis الخاصة بها صورة غير عادية للإكليل الشمسي.

وأظهرت الصورة تشويشًا مشوهًا على شكل حرف S في البلازما التاجية، وبدت بشكل مثير للريبة وكأنها انعكاس للطاقة الشمسية.

وتم التقاط صورة Metis في الضوء المرئي، لذلك قرر الباحثون مقارنتها بصورة التقطتها أداة التصوير بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة من Solar Orbiter.

كما أظهر تحليل إضافي لبيانات Metis أن سرعة البلازما فوق هذه المنطقة كانت بطيئة للغاية – كما هو متوقع من منطقة نشطة لم تطلق بعد طاقتها المخزنة.

وتوجد بالقرب من الشمس خطوط مجال مغناطيسي مفتوحة ومغلقة.

والخطوط المغلقة عبارة عن حلقات مغناطيسية تتقوس في الغلاف الجوي الشمسي، قبل أن تنحني وتختفي مرة أخرى في الشمس.

ويمكن للقليل جدًا من البلازما الهروب إلى الفضاء فوق خطوط المجال هذه، وبالتالي فإن سرعة الرياح الشمسية تميل إلى أن تكون بطيئة هنا.

وفي المقابل، تنبثق خطوط المجال المفتوح من الشمس وتتصل بالمجال المغناطيسي بين الكواكب للنظام الشمسي، وهنا قد تتدفق البلازما بحرية، ما يؤدي لرياح شمسية سريعة.

ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج في كشف لغز كيفية تسريع الرياح الشمسية وتسخينها بعيدًا عن الشمس.

وتم تسجيل اللقطات خلال أول مرور قريب للغاية من الشمس المدارية الشمسية.

وتأمل وكالة الفضاء الأوروبية أنه مع المزيد من المدارات، يمكن الحصول على المزيد من البيانات.