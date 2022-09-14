إلغاء جميع الرحلات الجوية في شنغهاي مع اقتراب إعصار "مويفا"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ألغيت كل الرحلات التجارية مساء الأربعاء، في أبرز مطارين في شنغهاي (شرق الصين) مع اقتراب الاعصار ”مويفا“، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة للمطارين.

وقالت المجموعة في بيان ”سيعلن مطارا شنغهاي في الوقت المناسب عن التعديلات على الرحلات في المطارين (بودونغ وهونغكياو) عملا بتطور الوضع بالنسبة للإعصار“.

ويفترض أن يضرب الإعصار شنغهاي عند الساعة 19:00 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، حسب التلفزيون الصيني العام.

ومن المتوقع أن تصاحبه أمطار غزيرة ورياح قوية في المقاطعات الساحلية في شرق البلاد (تشجيانغ، فوجيان) وشنغهاي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأمرت سلطات تشجيانغ السفن بالعودة إلى الموانئ. كما أغلقت المدارس والمواقع السياحية.

ويمكن أن يضرب الإعصار ميناءي نينغبو وتشوشان في جنوب شنغهاي بشكل خاص، وهما من أكبر الموانئ في العالم.

و ”مويفا“ هو الإعصار الثاني عشر الذي يضرب الصين هذه السنة، وفق وسائل الإعلام الرسمية.