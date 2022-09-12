إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

منوعات

الإمارات ترفع هدفها لخفض الانبعاثات إلى 31% بحلول 2030
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2022 14:33 GMT
تاريخ التحديث: 12 سبتمبر 2022 14:50 GMT

الإمارات ترفع هدفها لخفض الانبعاثات إلى 31% بحلول 2030

قالت الإمارات، اليوم الاثنين، إنها رفعت هدفها لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري إلى 31% بحلول العام 2030، من 23.5% سابقا، في نسخة محدثة من "المساهمة المحددة وطنيا"

+A -A
المصدر: فريق التحرير

قالت الإمارات، اليوم الاثنين، إنها رفعت هدفها لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري إلى 31% بحلول العام 2030، من 23.5% سابقا، في نسخة محدثة من ”المساهمة المحددة وطنيا“ الثانية بموجب اتفاقية باريس.

وتمثل المساهمات المحددة وطنيا التزامات كل بلد للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، يعادل هدف خفض الانبعاثات الجديد تجنب انبعاثات 93.2 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضافت أن ذلك يأتي استجابة لدعوة ميثاق غلاسكو للمناخ – أحد أهم مخرجات الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ ”COP26“ – بضرورة رفع الدول طموحها المناخي بحلول نهاية العام الجاري 2022 لتعزيز قدرات مواجهة تحديات التغير المناخي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play