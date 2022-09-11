لأول مرة في ألفي عام.. ظهور درب صخري بين نهرين جليديين في سويسرا

أدى ارتفاع درجات الحرارة في أسخن صيف مسجل تشهده أوروبا هذا العام إلى ظهور درب صخري بين نهرين جليديين في جبال الألب في سويسرا، بينما قال منتجع تزلج محلي إن ذلك يحدث للمرة الأولى منذ ألفي عام على الأقل.

وقال منتجع ”جلاسير 3000“ في غرب سويسرا إن ذوبان الجليد هذا العام كان نحو ثلاثة أمثال متوسط عشر سنوات.

وأضاف المنتجع أن ”الصخور العارية يمكن رؤيتها الآن بين النهرين الجليديين سيكس روج وتسانفلورون على ارتفاع 2800 متر، وأن الدرب سيكون مكشوفًا بالكامل بحلول نهاية الشهر الجاري“.

وأفاد ماورو فيشر، عالم الأنهار الجليدية في معهد الجغرافيا في جامعة برن: ”منذ عشر سنوات قست (ما ارتفاعه) 15 مترًا من الجليد هنا، وكل هذا الجليد ذاب منذ ذلك الوقت“.

وفي إشارة إلى السرعة التي ذاب بها الجليد، بين فيشر أن ”ما رأيناه هذا العام استثنائي بالفعل وهو في الحقيقة يتجاوز أي شيء قسناه من قبل“.

ومنذ الشتاء الماضي، الذي سقطت خلاله ثلوج قليلة نسبيًا، اكتوت جبال الألب بموجتي حر كبيرتين في أوائل الصيف.

وتظهر البيانات أن الأنهار الجليدية في جبال الألب في طريقها الآن إلى أكبر خسارة في كتلها في 60 عامًا على الأقل.