دراسة: الفسفور طريقة واعدة لتحسين المناخ العالمي

تلعب الغابات الاستوائية المطيرة كثيفة الأشجار، دورًا مهمًا في التأثير الإيجابي على تغير المناخ العالمي، حيث تمتص كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وذلك مقارنة بنظم بيئية أخرى.

ورغم ذلك، تفتقر منطقة الغابات الاستوائية المطيرة لمادة الفسفور، التي تعتبر أحد المغذيات النباتية الرئيسية، مما يحد من كفاءة عملية التمثيل الضوئي في هذه المنطقة.

فقد اكتشفت دراسة جديدة، هي الأولى من نوعها، وأجراها فريق بحثي دولي مختص بعلم البيئة، بقيادة جامعة ”ويسترن سيدني“ الأسترالية، إمكانية استخدام مادة الفسفور، لزيادة كفاءة عملية التمثيل الضوئي في النظم البيئية المختلفة للأشجار، وخاصة في منطقة الغابات الاستوائية المطيرة، بالتالي تحسين حالة المناخ العالمي.

وحسب الموقع الإلكتروني للجامعة، اختبر الباحثون خلال الدراسة 18 ألف مستوى لمادة الفوسفور، في 12 منطقة بيئية من الأشجار، في دول حول العالم، وذلك لفهم علاقته مع عملية التمثيل الضوئي.

وأظهرت النتائج أنه كلما زاد تركيز الفوسفور في أوراق الأشجار، زادت من قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، خلال عملية التمثيل الضوئي.

وقال البروفيسور ديفيد إلسورث، المؤلف الرئيسي في الدراسة، من الجامعة الأسترالية، إن ”فهم مدى كفاءة التمثيل الضوئي وتأثيره البيئي، يعتبر أمراً مهما للتنبؤ باستجابة جميع النظم البيئية للأشجار في العالم، لتركيزات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة في الغلاف الجوي، بالتالي التوصل لطرق فعّالة لتعزيز إنتاجية غابات الأشجار، للمساهمة في الحد من تغير المناخ“.

وأضاف أن ”الدراسة أظهرت أن مادة الفوسفور يمكنها زيادة قدرة أوراق الأشجار بشكل كبير في أداء عملية التمثيل الضوئي في جميع أنحاء العالم، وبالتالي زيادة امتصاصها لثاني أكسيد الكربون“.

وقد صمم الفريق البحثي في الدراسة، نموذج غابة مصغرّة من خلال إنشاء صيغة رياضية تصور الرابط بين التمثيل الضوئي وأوراق أشجار غنية بالفوسفور، واستخدم الباحثون الصيغة في نموذج يحاكي أحد النظم البيئية لغابات الأشجار في العالم، والتي تتضمن نسبة قليلة من الفسفور.

وأظهرت عملية النمذجة كيف يمكن أن يكون التنبؤ في عملية كفاءة عملية التمثيل الضوئي العالمية مفيداً، حيث إن الغابات الاستوائية يمكن أن تمتص قدرًا أكبر من الكربون من الغلاف الجوي، إذا كانت أكثر ثراءً بالفسفور مما هي عليه الآن.