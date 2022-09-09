كيف يؤثر استبدال اللحوم بالمأكولات البحرية على الاحتباس الحراري؟

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة دالهاوسي الكندية أن المأكولات البحرية أكثر تغذية وصديقة للمناخ من اللحوم.

وقام اقتصاديون بيئيون من كندا والسويد بحساب الكثافة الغذائية وتأثيرات المناخ لمصادر مختلفة من الأسماك.

ووجد الخبراء أن نصف أنواع المأكولات البحرية التي درسوها تحتوي على كثافة مغذية أعلى وتنبعث منها غازات دفيئة أقل من لحوم البقر والدجاج.

ومن بين الأسماك الأكثر شيوعًا التي يتم تناولها في المملكة المتحدة مثلاً، فإن الأنواع ذات التأثيرات المناخية الأقل بالنسبة لتغذيتها هي سمك السلمون.

وتشير النتائج إلى أن سياسات الترويج للمأكولات البحرية في النظم الغذائية كبديل لبروتين حيواني آخر يمكن أن تحسن الأمن الغذائي في المستقبل وتساعد في معالجة تغير المناخ.

وقال بيتر تايدمرز الأستاذ في كلية الموارد والدراسات البيئية في جامعة دالهاوسي: ”يوضح هذا العمل أن الكثير منا يمكنهم إحداث تخفيضات حقيقية في تأثير المناخ من خلال الخيارات التي نتخذها في الأطعمة المشتقة من الحيوانات التي ندرجها في نظامنا الغذائي“.

وأضاف: ”التحول من لحوم البقر وحتى الدجاج في كثير من الأحيان إلى خيارات المأكولات البحرية سيؤدي دائمًا تقريبًا إلى انخفاض الانبعاثات المرتبطة بالإنتاج والتي ستكون ضرورية في النهاية إذا أردنا معالجة أزمة المناخ بشكل هادف.“

ومع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة هذا العام، توقع العلماء أننا سنواجه نقصًا كبيرًا في الغذاء في المستقبل.

وسيصاحب ذلك زيادة في تأثيرات تغير المناخ، لذلك يمكن أن تنشأ تحديات في تلبية الاحتياجات الغذائية مع تقليل الانبعاثات.

وفي حين إن اللحوم غنية بالبروتينات، فقد ارتبط تناولها بكميات كبيرة بأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى.

كما أن إنتاجها له آثار مدمرة على كوكب الأرض، حيث إن تربية الماشية على نطاق واسع تدمر الموائل وتولد غازات الدفيئة.

ومع ذلك، فمن المعروف أن المأكولات البحرية مصدر جيد للبروتين والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن.

ودرس البروفيسور تايدمرز ما إذا كانت هذه الفوائد الغذائية لها وزن بجانب غازات الدفيئة المنبعثة من إنتاجها.

وقام فريقه بتحليل كثافة المغذيات وتأثيرات المناخ للمصادر العالمية المهمة للمأكولات البحرية من مجموعة واسعة من عمليات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وبالنسبة لكل منتج من منتجات المأكولات البحرية، قاموا بحساب درجة كثافة المغذيات، باستخدام بيانات من قاعدة بيانات uFishJ Food Composition، أو Canada Nutrient File، أو جداول اليابان المعيارية لتكوين الأغذية أو قاعدة بيانات مكونات الأغذية السويدية.

وقاموا بإنشاء ملف تكوين مكون من 19 عنصرًا غذائيًا مرغوبًا، بما في ذلك البروتينات والفيتامينات A وD وB12، واثنان من العناصر الغذائية غير المرغوب فيها من الأحماض الدهنية المشبعة والصوديوم.

ولتقييم التأثيرات المناخية للمأكولات البحرية التي يتم الحصول عليها من تربية الأحياء المائية، حددوا كيلوغرامات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة لكل كيلوغرام من الوزن الحي من 9 دراسات مناسبة لتقييم دورة الحياة.

وبالنسبة للأنواع التي يتم الحصول عليها من مصائد الأسماك الطبيعية، تم استخدام البيانات من دراسات استهلاك وقود سفن الصيد لحساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل طن من المصيد الذي يتم إنزاله.

واستندت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اللحوم البرية من لحوم البقر والدواجن إلى بيانات من تقييمات دورة الحياة المنشورة، بينما جاءت بيانات المغذيات من قاعدة بيانات ملف المغذيات الكندية.

وأكدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Communications Earth & Environment، أن المأكولات البحرية يمكن أن توفر تغذية أكبر للناس بمعدل أقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة باللحوم.

وكان لسمك السلمون والرنجة والماكريل والأنشوجة، وكذلك بلح البحر والمحار المستزرعان، أقل تأثيرات مناخية بالنسبة لقيمتها الغذائية.