السعودية.. "المساحة الجيولوجية" تكشف سبب الهزة الأرضية بالباحة

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن السبب وراء تعرض منطقة الباحة جنوب غرب المملكة لهزة أرضية قبل عدة أيام.

ونقلت قناة ”الإخبارية“ المحلية عن الهيئة قولها إن الهزة الأرضية التي شهدتها الباحة جاءت بسبب تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم هيئة المساحة للقناة، طارق أبا الخيل، إنه من الطبيعي حدوث هزات أرضية وشعور سكان المنطقة بها، نظرًا لقرب الهزات من المناطق السكنية وعمقها الضحل.

وأكد أن مثل هذه الهزات لا تتسبب بحدوث أي خسائر بسبب ضآلة قوتها الزلزالية، لافتًا إلى تعرض المنطقة سابقًا لمثل هذه الهزة.

وضربت هزة أرضية خفيفة، مساء يوم الأحد، منطقة الباحة، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وكان أبا الخيل أوضح أن الهزة ”كانت بقوة 1.95 درجة على مقياس ريختر“، مشيرًا إلى أنه ”في العادة لا يتم الحديث عن هذا النوع من الهزات الأرضية، لكن، ولقربها من سطح الأرض وشعور السكان بها تم الإعلان عنها“.

وأوضح أن ”المملكة على صفيحة تباعدية وليست تصادمية، لذلك نرى بأن الهزات الأرضية جميعها ضعيفة“.