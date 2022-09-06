إجلاء الآلاف مع وصول الإعصار هينامنور إلى كوريا الجنوبية

قالت السلطات اليوم الثلاثاء إن الآلاف من مواطني كوريا الجنوبية تم إجلاؤهم مع وصول إعصار هينامنور إلى اليابسة في جنوب البلاد، ومن المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية طيلة اليوم.

وغادر الإعصار، الذي اتجه شمالا بسرعة نحو 52 كيلومترا في الساعة، شبه الجزيرة الكورية في نحو الساعة الـ7:10 صباحا عبر المياه قبالة مدينة أولسان بجنوب شرق البلاد بعد هبوطه في مدينة جوجي الساحلية، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يتجه الإعصار إلى شمال شرق البلاد ويمر على بعد نحو 400 كيلومتر شمال غرب سابورو اليابانية في منتصف ليل الثلاثاء تقريبا.

وأوضح المتحدث باسم الرئيس يون سوك- يول أنه حث المسؤولين على اتخاذ إجراءات احترازية حتى يختفي الإعصار تماما.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية ”من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعواصف حتى يوم الثلاثاء“، محذرة من أمواج عالية ”جدا“ في المناطق الساحلية.

وحتى صباح الثلاثاء، تم إجلاء 3463 شخصًا، معظمهم من المناطق الجنوبية، بينما جرى تسجيل فقْد شخص يبلغ من العمر 25 عاما في أولسان، وفقا لتصريحات السلطات.

وأدى الإعصار إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق العمليات التجارية وإغلاق المدارس.

كما استعدت كوريا الشمالية المجاورة للأضرار الناجمة عن الإعصار، وترأس زعيمها كيم جونغ أون اجتماعا استمر يومين بشأن أعمال الوقاية من الكوارث وإخراج المياه من سد بالقرب من حدودها مع كوريا الجنوبية.

وحثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية مِرارا على إبلاغها قبل إطلاق المياه من السد؛ لأنها قد تؤدي إلى فيضانات، لكن بيونغ يانغ لم تستجب.