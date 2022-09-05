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اليابان.. إلغاء رحلات جوية وتوقف مصانع بسبب الإعصار هينامور
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022 9:48 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2022 10:05 GMT

اليابان.. إلغاء رحلات جوية وتوقف مصانع بسبب الإعصار هينامور

استعدت اليابان، الاثنين، لتداعيات إعصار قوي، حيث ألغت شركات طيران رحلاتها وعلقت بعض الشركات الإنتاج في المصانع بالجزء الغربي من البلاد. واجتاح الإعصار هينامور

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المصدر: رويترز

استعدت اليابان، الاثنين، لتداعيات إعصار قوي، حيث ألغت شركات طيران رحلاتها وعلقت بعض الشركات الإنتاج في المصانع بالجزء الغربي من البلاد.

واجتاح الإعصار هينامور بالفعل أجزاء من جزيرة كيوشو الرئيسية الواقعة في أقصى غرب البلاد مصحوبا بهطول أمطار غزيرة، الاثنين، مع توقعات بزيادة الأمطار والرياح مع اقتراب العاصفة غدا الثلاثاء من سواحل البلاد الرئيسية، مما رفع مستوى التأهب من الأعاصير إلى أعلى مستوى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يصل منسوب مياه الأمطار إلى نحو 300 مليمتر في أجزاء من كيوشو في غضون 24 ساعة حتى ظهر غد الثلاثاء، محذرة أيضا من رياح قوية وعواصف.

وقالت وسائل إعلام إن نحو 70 رحلة جوية ألغيت يوم الاثنين.

وذكرت شركة ”تويوتا موتور“ أنها ستعلق بعض نوبات العمل المسائية في 3 مصانع في غرب اليابان، بينما من المتوقع أن تعلق الوحدات التابعة لشركتي ”نيسان موتور“ و“نيسان شاتاي كو“، في إقليم فوكوكا الإنتاج الليلة والثلاثاء.

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