زلزال يقتل ستة أشخاص في أفغانستان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وجرح تسعة آخرون في زلزال وقع ليلة الاثنين في شرق أفغانستان قرب الحدود مع باكستان على ما ذكرت الحكومة الأفغانية.

وأوضح مساعد وزير الكوارث الطبيعية شرف الدين مسلم ”سجل زلزال الساعة الـ02:30 الليلة الماضية في ولايات كابول ولغمان وكونار وننكرهار“.

وأكد ”قتِل ستة أشخاص وجُرح تسعة آخرون في ولاية كونار“. وأضاف ”نجمع معلومات في مناطق أخرى لمعرفة إن كان ثمة ضحايا وتقييم الأضرار“.

وقال معهد الدراسات الجيولوجية الأمريكي إن الزلزال بقوة 5.3 درجة.

وأتى بعد ثلاثة أشهر على أسوأ زلزال عرفته أفغانستان في أكثر من عقدين في الـ22 من حزيران/يونيو في جنوب شرق البلاد وبلغت قوته 5.9 درجة وأسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل وتشريد الآلاف.

وتتعرض أفغانستان بانتظام لزلازل خاصة في سلسلة جبال هندو كوش الواقعة على نقطة التلاقي بين الطبقات التكتونية الأوراسية والهندية.

وغالبا ما تكون تداعياتها كارثية بسبب قدرة المنازل الأفغانية الضعيفة على مقاومتها في المناطق الريفية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2015 ضرب زلزال قوي بلغ 7.5 درجة سلسلة هندو كوش التي تشاركها أفغانستان وباكستان، مُوقِعا أكثر من 380 قتيلا في البلدين.

وفي الأشهر الأخيرة سُجّل في أفغانستان فيضانات قتِل فيها نحو 200 شخص وأتت على آلاف المنازل في ولايات عدة.