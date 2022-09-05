زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب غرب الصين

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجة اليوم الاثنين، إقليم سيتشوان الجبلي جنوب غرب الصين الذي يشهد بانتظام هزات أرضية على ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

ويقع مركز الزلزال، الذي ضرب الساعة الـ12:52 بالتوقيت المحلي (الساعة الـ04:52 ت غ)، على عمق 10 كيلومترات في محيط مدينة كامغدينغ.

ولم تشر السلطات إلى وقوع قتلى أو جرحى على الفور.

وشعر سكان مدن عدة في الإقليم بالزلزال ولا سيما العاصمة الإقليمية شنغدو الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر.

وقالت امرأة من سكان المنطقة إن الهزة ”كانت قوية نسبيا“.

وأضافت السيدة ”تشن“ التي لم تعط اسمها كاملا ”جيراننا في الطابق الأرضي قالوا إنهم شعروا بالهزة بشكل كبير“.

وعادة ما تسجَّل هزات عدة متفاوتة القوة شهريا في إقليم سيتشوان الجبلي المعروف عالميا بمحميات الباندا المقامة فيه.

وفي حزيران/يونيو الماضي ضرب زلزال بقوة 6,1 درجة الإقليم؛ ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى.