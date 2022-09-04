للحد من تلوث البيئة.. إسرائيل تعتزم حظر استقبال طائرات "بوينغ 747"

قالت هيئة المطارات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستحظر الطائرات من طراز بوينغ 747 ومثيلاتها من الطائرات ذات المحركات الأربعة، اعتبارا من 31 مارس/ آذار 2023 للحد من الضوضاء وتلوث الهواء.

وضمن خطة أوسع نطاقا قيد التطوير بهدف تحسين البيئة المحيطة، قالت الهيئة إنها أبلغت شركات الطيران بالفعل بأنها لن تكون قادرة على استقبال طائرات كبيرة في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب اعتبارا من موسم صيف 2023.

وهذا القرار موجه بشكل أساسي لطائرات الشحن؛ لأن معظم شركات نقل الركاب توقفت عن استخدام الطائرة بوينغ 747 وغيرها من الطائرات ذات المحركات الأربعة في الرحلات المتجهة إلى إسرائيل.

وأوقفت شركة طيران ”العال“ بالفعل أسطولها من الطائرات بوينغ 747، وتستخدم طائرات بوينغ 777 و787 ذات المحركين في رحلات المسافات الطويلة.

وتستخدم الشركات المنافسة أيضا طائرات بوينغ 777 و787 أو طائرات إيرباص المماثلة عندما تكون وجهتها مطار بن غوريون، على الرغم من أن طائرات بوينغ 747 ما زالت تستخدم من قبل بعض الشركات لأغراض الشحن.

وسيسمح بتشغيل الطائرات ذات المحركات الأربعة في حالات استثنائية وبتصريح خاص فقط.