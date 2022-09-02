عالم مناخ فرنسي: فصول الصيف المقبلة ستكون أشد حرارة من صيف 2022

قال عالم المناخ الفرنسي البارز جان جوزل، إن ”فصول الصيف في المستقبل، ستكون أشد حرارة بالمقارنة مع حرارة صيف 2022″، بحسب ما جاء في تقارير صحفية فرنسية.

ويشهد كوكب الأرض ارتفاعًا متزايدًا في درجات الحرارة التي سجلت أعلى معدلات لها خلال الصيف الفائت في الكثير من المناطق في العالم وذلك نتيجة التغيرات المناخية التي جعلت صيف 2022 من بين أكثر الفصول حرارة في الأعوام الأخيرة.

لكن السؤال الذي طرحه علماء المناخ، ارتكز أساسًا على أنه لا أحد يحدد ما إذا كانت الصيف الذي ودعناه منذ أيام هو الأشد حرارة أم أن المقبل أسوأ؟، بل يكاد الإجماع يكون تامًا حول وجود مؤشرات على معدلات حرارة أعلى في الأعوام العشرين المقبلة، وفق ما أوردته تقارير صحفية فرنسية.

وكشف عالم المناخ الفرنسي جان جوزل، أن ”فصول الصيف في المستقبل، ستكون أشد حرارة بل إن حرارة صيف 2022 ستصبح معتدلة، ومتوسطة مقارنة بما تخفيه المعطيات المناخية التي ستطرأ على كوكب الأرض في الأعوام الـ20 المقبلة، رغم أن هناك فترات ستكون فيها الحرارة معتدلة أحيانًا“.

وأثارت الدراسة التي قدم نتائجها عالم المناخ الفرنسي الكثير من الجدل، مما استوجب توضيحات وتفاعلات من قبل وسائل الإعلام والهياكل الرسمية في فرنسا، وذلك عندما أكدت وزيرة الطاقة أنييس بانييه روناتشر، أن ”صيف 2022 سيكون -على الأرجح- أروع صيف ستختبره البشرية في الـ20 عامًا المقبلة“.

وحذّر جان جوزل، السلطات الفرنسية من إمكانية تفاقم الوضع البيئي والتغيرات المناخية في المستقبل إذا لم يتم فعل أي شيء في الأعوام المقبلة، مضيفًا أن ”صيف العام الحالي سيكون أقل حرارة من الـ20 عامًا المقبلة“.

وقال جوزل: بالتأكيد أن هذا الصيف الحار الذي انقضى، سيصبح أكثر تكرارًا وستزداد في فصول الصيف المقبلة درجات الحرارة نحو معدلات قصوى“.

يشار إلى أن صيف العام الجاري كان الأشد حرارة في عدة دول من العالم، كما اعتبرته فرنسا ثاني أكثر فصول الصيف حرارة بعد صيف 2003 بحسب مصادر رسمية، كما سجلت منظمات عالمية مهتمة بالمناخ درجات حرارة غير مسبوقة في عدة دول من العالم.