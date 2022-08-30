إنجلترا ستشهد فصول صيف أطول وأكثر جفافا في السنوات القادمة

قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إنه من المرجح أن تشهد إنجلترا أطول فصول صيف وأكثرها جفافا خلال السنوات العشر المقبلة، والتي قد تؤدي إلى تفاقم مخاطر الجفاف وذلك بسبب تزايد تغير المناخ.

وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر الظروف الشبيهة بالصيف لفترة أطول، ومن المرجح أن ينخفض معدل هطول الأمطار في إنجلترا مستقبلا خلال فصول الخريف بما يتراوح بين أربعة و12%.

وأفاد دانييل كوتيريل، العالم بهيئة الأرصاد الجوية البريطانية، في بيان: ”خلص بحثنا إلى أن أنماط الطقس التي تشبه الصيف إلى حد كبير، وتؤدي إلى أحوال مناخية أكثر جفافا، ستبدأ في الامتداد حتى بداية الخريف“.

وأضاف: ”على الرغم من عدم توقعنا رؤية هذا التغير في النمط بشكل وشيك، فإن إحدى النتائج الرئيسية لهذه الدراسة هي أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف خلال فصول الخريف اعتبارا من منتصف عام 2020 يشير إلى احتمال تفاقم مخاطر الجفاف“.

وطُرحت هذه النتائج في بحث بعنوان ”الامتداد المستقبلي لصيف المملكة المتحدة وتأثيره على هطول الأمطار في الخريف“.