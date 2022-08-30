السودان.. تحذيرات بعد ارتفاع مناسيب النيل لمستوى الفيضان بالخرطوم وعطبرة

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، عن ارتفاع مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان عند مدينتي ”الخرطوم وعطبرة“ شمال البلاد، وسط تحذيرات للسكان من خسائر محتملة.

وأكدت لجنة الفيضان في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية سجل 557 مليون متر مكعب.

وأضاف البيان أن منسوب نهر عطبرة بلغ 482 مليون متر مكعب، أي أعلى من العام الماضي بـ 282 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص 160 مليون متر مكعب في اليوم.

ونبه المواطنين القاطنين على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة، إلى اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وقال البيان إن ”التصريف خلف سد الروصيرص القريب من الحدود الإثيوبية، ارتفع إلى 443 مليون متر مكعب مقابل 438 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 471 مليون متر مكعب مقابل 470 مليون متر مكعب ليوم أمس“.

وأوضح أن ”التصريف انخفض في سد عطبرة وستيت إلى 467 مليون متر مكعب مقابل 587 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما ارتفع التصريف في خشم القربة إلى 480 مليون متر مكعب مقابل 366 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفع في مروي إلى 758 مقابل 748 مليون متر مكعب ليوم أمس“.

وأضاف البيان أن ”التنبؤ بمستويات المياه في القطاع عطبرة – مروي – دنقلا، والقطاع خشم القربة – عطبرة، شهدا ارتفاعا ملحوظا، بينما القطاع الخرطوم – عطبرة شهد استقرارا، والقطاع جبل أولياء – الخرطوم شهد ارتفاعا، أما بالنسبة للقطاعات على النيل الأزرق فتشهد استقرارا يقترب من مناسيب الفيضان“.

وضربت سيول الأمطار وفيضانات النيل 8 ولايات سودانية، مخلفة 99 قتيلاً و93 إصابة، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل والممتلكات، بحسب آخر إحصائية للدفاع المدني السوداني.

وأطلقت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، قبل يومين، تحذيرا للسكان بضفاف النيل وفي نواحي مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، من فيضانات محتملة لمياه النيل ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني، في 21 آب/ أغسطس الجاري، حالة الطوارئ والاستنفار العام لإغاثة متضرري السيول والفيضانات في 6 ولايات، هي: ”نهر النيل، والجزيرة، والنيل الأبيض، وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وكسلا“.