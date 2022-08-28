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حقيقة فيديو الرضيع الباكستاني الذي جرفته مياه الفيضانات
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 12:08 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 12:55 GMT

حقيقة فيديو الرضيع الباكستاني الذي جرفته مياه الفيضانات

تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرضيع مغمور بالتراب قالوا إنه من ضحايا الفيضانات التي تضرب باكستان هذه الأيام، والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص

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المصدر: إرم نيوز

تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرضيع مغمور بالتراب قالوا إنه من ضحايا الفيضانات التي تضرب باكستان هذه الأيام، والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص ودمرت آلاف المنازل.

المقطع الذي لقي رواجا كبيرا وتداولا كثيفا على حسابات ناطقة بالعربية، خصوصًا في موقع تويتر، نشر مصحوبا بتعليق: ”هذا من أكثر المقاطع التي انتشرت اليوم بباكستان لطفل رضيع جرفته مياه الفيضانات هناك وحصلوه كذا، ما أعرف إيش اللي حصل معه أو مع أمه بس إنه عايش بعد ذي الحادثة معجزة سبحان الله الذي حفظه“.

وبالتقصي حول مصدر الفيديو، تبين لإرم نيوز أن أول من نشره مؤخرا وربط بينه وبين الفيضانات المدمرة التي تضرب باكستان هو صحفي باكستاني يمتلك حسابا موثقا على تويتر ويدعى حامد مير، وهو كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ونشر مير المقطع يوم 25 أغسطس/آب الجاري مصحوبا بتعليق: ”… أنقذ الله هذه الروح الصغيرة.. الآلاف والملايين من ضحايا الفيضانات أيضًا سيجعل الله مأوى لهم“.

مقطع قديم ولا علاقة له بالفيضانات

لكن وبرصد الردود على تغريدة الصحفي الباكستاني، كشف معلقون أن المقطع قديم ولا علاقة له بالفيضانات الحالية من قريب أو بعيد.

وشارك معلق تغريدة تعود للعام 2020 شاركت نفس الفيديو مصحوبة بتعليق يوحي بأن الطفل نتاج علاقة غير شرعية وقامت أمه بالتخلص منه عبر دفنه بعد ولادته مباشرة؛ إذ لا يزال حبله السري متصلا ببطنه.

يذكر أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في حزيران/يونيو في باكستان، وفق آخر حصيلة أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأحد.

وقضى 119 شخصًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1033 قتيلا، فيما لا تزال الأمطار الغزيرة تهطل على بعض أنحاء البلد.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص، أي نحو باكستاني واحد من أصل سبعة، كما دمرت نحو مليون مسكن أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، بحسب الحكومة.

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