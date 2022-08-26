كيف يسهم إنستغرام في تعزيز "السياحة المتطرفة"؟

يسبب الاستخدام المفرط لتطبيق ”إنستغرام“ في تصوير الوجهات السياحية الجذابة ضررا بالمواقع الطبيعية التي تصنّف بأنها ”جنة على الأرض“، ويعد نوعا من ”السياحة الجماعية المتطرفة“، وفق وصف تقرير نشره موقع ”تيليراما“ الفرنسي.

وينقل التقرير عن المصورة البلجيكية الشابة ناتاشا دي ماهيو قولها إنّ هذه الآفة تؤثر على المناظر الطبيعية ”القابلة للنقل على إنستغرام“، من مضيق أرديش إلى صحراء بارديناس في إسبانيا، حيث بدا الاكتظاظ والإقبال على المواقع السياحية كبيرا، كل ينقل الصور من موقعه ومن زاوية نظره.

وتستخدم المصورة البلجيكية الشابة تقنية الفاصل الزمني – على مدى فترة زمنية تتراوح من بضع دقائق إلى ساعة ونصف الساعة ـ حيث يتم تكرار الصور الملتقطة في نفس الموقع وتركيبها من أجل تحقيق تدفق الزوار عليه.

وتقول: ”نحن لا ندرك أنه في بعض الأحيان يمر الآلاف منا على هذا الموقع، ولكن يبقى هذا الضغط غير مرئي خاصة وأننا نحرص على محوه من الصور التي ننشرها على الشبكات الاجتماعية، فالصورة الجيدة هي التي لا يوجد فيها أحد“.

وفي كالانكس أو فيردون أو أرداش غورج في فرنسا، الوجهة السياحية الرائدة في العالم (90 مليون زائر دولي في عام 2019)، تعاني هذه المناطق المزيد من الاكتظاظ حيث تجد المناظر الطبيعية ”الجذابة على إنستغرام نفسها على خط المواجهة.

ووفق الموقع الفرنسي، ”هناك خطر آخر للشبكات الاجتماعية حيث يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات كأن تخلق حالة من الاكتظاظ في حركة السير في مساحة محدودة بسبب التدافع على المواقع التي يتم الترويج لها عبر إنستغرام“.

ويقدم الموقع مثالا على ذلك من خلال عرض بعض الصور لمسرحية الضوء على الريفييرا في الكهف الأزرق، المعروفة حتى عام 2019 فقط للسكان المحليين، لتنتشر على نطاق واسع على إنستغرام، وبعد ذلك بعامين تم تصنيفها في المرتبة الثانية من بين الأماكن ”السرية“ التي يجب اكتشافها حول مرسيليا.

ويوضح التقرير أنّ هذه المواقع السرية، التي أصبحت ”مواقع لالتقاط صور السيلفي“، غالبًا ما تفتقر إلى البنية التحتية لاستيعاب الحشود مع عواقب وخيمة في بعض الأحيان، وهذا هو شأن منطقة سوجيتون، حيث أدى الدوس المتكرر إلى تآكل الأحراش وكشف جذور أشجار الصنوبر الطويلة.

وتولّت السلطات في فرنسا هذا الصيف اتخاذ تدابير مبتكرة لتقليل عدد الزيارات من 2500 إلى 400 زيارة يوميًا لموقع الكهف الأزرق، أو إنشاء موقع إلكتروني مخصص ومراقبة الدخول من قبل شركة أمنية واعتماد التسجيل المسبق قبل الدخول إلى المواقع التي ستتم زيارتها.