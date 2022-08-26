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منظمة: القرن الأفريقي في طريقه إلى الموسم الخامس دون أمطار
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2022 12:24 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2022 13:00 GMT

منظمة: القرن الأفريقي في طريقه إلى الموسم الخامس دون أمطار

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، إن التوقعات للفترة من تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الأول/ ديسمبر تظهر احتمالات كبيرة لاستمرار ظروف الجفاف

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المصدر: رويترز

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، إن التوقعات للفترة من تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الأول/ ديسمبر تظهر احتمالات كبيرة لاستمرار ظروف الجفاف بمستويات أعلى من المتوسط في منطقة القرن الأفريقي، التي تشهد استمرار أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 40 عاما.

وتؤكد التوقعات الأحدث، مخاوف وكالات الإغاثة التي تحذر منذ شهور من تفاقم عواقب الجفاف على إثيوبيا والصومال وأجزاء من كينيا، بما في ذلك خطر المجاعة في الصومال.

وقال جوليد أرتان، مدير مركز إيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية، وهو مركز إقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في شرق أفريقيا ”للأسف، تظهر نماذج توقعاتنا، وبدرجة عالية من الثقة، أننا ندخل الموسم الخامس على التوالي بدون أمطار في القرن الأفريقي“.

وأضاف ”في إثيوبيا وكينيا والصومال نحن على شفا كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل“.

ويتزامن الجفاف مع ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء والوقود بسبب الحرب في أوكرانيا، وقال البنك الدولي في يونيو / حزيران، إن من المتوقع أن يواجه ما يقدر بنحو 66.4 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي ضغوطا غذائية أو أزمة غذائية أو مجاعة بحلول يوليو / تموز.

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