ظاهرة نادرة.. مياه بركة إسبانية تتحول إلى اللون الوردي

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في إسبانيا اهتمام المتابعين بعد تحول لون مياه بركة ”لاباتسا ديلفرار رامون“ إلى اللون الوردي، وهي ظاهرة نادرة تنتج على الأرجح بسبب الجفاف.

وحسب تقرير نشره موقع ”لانديبوندون“ الفرنسي، فإن الجفاف قد يسبب ردود فعل متتالية تؤثر على أنواع محددة من الحيوانات والنباتات وحتى النظم البيئية وتسبب ظواهر غريبة منها تحوّل لون الماء“.

ونشر حساب ”ميتيو باروفات“ على ”تويتر“ مقطع فيديو للبركة، وقد تحولت مياهها إلى اللون الوردي السميك المميز بين البنفسجي والفوشيا، وتقع هذه البركة بين لاستارتيت وبيغور في كوستا برافا.

وحسب مراقبين، فإن التفسير للظاهرة بسيط، وهو أنّ ”الجفاف وانخفاض مستوى البركة يساعدان على تكاثر البكتيريا، وهي بكتيريا الكبريت الأرجواني كروماتيوم سبت، ما يؤدي إلى تغير لون مياه البركة، ومن المرتقب أن تستعيد البركة لونها الأصلي مع عودة تساقط الأمطار، الذي سيزود الماء أيضًا بالأكسجين“.

وكانت منطقة غور الحديثة بالأغوار الجنوبية قرب البحر الميت في الأردن قد شهدت في سبتمبر/ أيلول العام الماضي ظهور بركة حمراء، لكنها لم تكن الأولى من نوعها في العالم.

وأكدت تقارير إخبارية أنّ عدة بحيرات في العالم شهدت تكرار الحادثة، وكان أبرزها بحيرة ”سولت ووتر“ في أستراليا التي تغير لونها إلى اللون الوردي بسبب وجود الطحالب التي تنتج في مستويات الملح العالية وأشعة الشمس المرتفعة، إضافة لقلة الأمطار.