اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عملاقة في تكساس

ذكرت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الإثنين، أنه تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عملاقة مغمورة سابقًا في ولايتي تكساس بعد جفاف أحد الأنهار؛ بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت عددا من المناطق في الولايات المتحدة.

وتقلص نهر ”بالوكسي“ الذي يتدفق عبر منتزه ”وادي الديناصورات“ بشكل كبير؛ بسبب ظروف الجفاف الشديدة التي تجتاح الولاية وغيرها في جنوب غرب الولايات المتحدة، ما كشف عن آثار أقدام ديناصورات لم تُر من قبل تحت خط الماء.

ووفقا لمجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، يقع المنتزه على بعد حوالي 60 ميلًا (100 كم) جنوب غرب منطقة ”فورت وورث“، وهي موطن لمجموعة متنوعة من فصائل الديناصورات، ومعظمها من الصربوديات القديمة والثيروبودات.

وأشارت المجلة إلى أنها المرة الأولى التي شوهدت فيها مسارات قاع مجرى النهر، مضيفة أن مقطع فيديو نشره المنتزه على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر آثار أقدام ديناصورات ضخمة تم الكشف عنها حديثًا داخل وحل القاع.

وتشمل الفصائل أنواع الديناصورات العاشبة، مثل ديبلودوكس وبرونتوسورس، ولها أقدام مسطحة كبيرة تشبه أقدام الفيل على عكس الفصائل الأخرى مثل ”تيراناسوروس“ التي كان لها أقدام ثلاثية الأصابع بمخالب مميزة.

ولفتت المجلة نقلا عن خبراء قولهم، إن ”بعض هذه الفصائل هي من بين آخر الديناصورات التي تم القضاء عليها في نهاية المطاف؛ بسبب اصطدام كويكب بالأرض قبل 66 مليون سنة“.

وذكر بيان للمنتزه، أن ”العديد من مسارات الديناصورات في الحديقة لا تُظهر نمطها المميز ذا الأصابع الثلاثة؛ لأن المسارات حفرت في طين رقيق وعميق؛ ما أدى إلى دفن آثار أصابع القدم“.

وأوضحت المجلة أنه يعتقد بأن المسارات الموجودة في الحديقة، تُركت منذ حوالي 113 مليون عام، في منتصف العصر الطباشيري، عندما كانت منطقة ”دالاس“ في ولاية تكساس على شاطئ البحر.

وقال المنتزه في بيان: ”في الوقت الحالي، نظرًا لظروف النهر المنخفضة للغاية، أصبح عدد المسارات الآن مرئيًا أكثر منها في الظروف العادية… ولذا إذا كنت ترغب في العثور على مسارات واستكشاف هذا الجانب من الحديقة، فهذا وقت رائع للزيارة“.