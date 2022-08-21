نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية (فيديو)

كشفت مصادر سعودية وخبراء فلك عن اختراق نيزك للغلاف الجوي في سماء المملكة العربية السعودية، في ظاهرة فلكية نادرة ومهيبة.

وتداول ناشطون وفلكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو قالوا إنها تظهر لحظة اختراق النيزك للغلاف الجوي فوق حائل والقصيم.

وقال الفلكي السعودي البارز ملهم هندي في تغريدة عبر تويتر: ”تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء #السعودية تمت مشاهدته من #حائل و #القصيم وقد تصلنا شهادات من مناطق اخرى“.

وأضاف: ”أضاء النيزك الأرجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنة في مساره في السماء. تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح انه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي“.

ونشر هندي كذلك تغريدة أخرى مرفقة بمقطع فيديو يظهر فيه النيزك في السماء، موضحاً أنه تم تصوير المقطع من القصيم جهة الغرب.

اكثر مقطع وضوحا وهو متداول على #نيزك_حائل

تم تصويره من القصيم جهة الغرب pic.twitter.com/4tvNKJ7rO4 — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) August 21, 2022

وسجل مدونون سعوديون شهاداتهم عبر تويتر بشأن رؤية النيزك تحت وسم ”#نيزك_حائل“، رغم اختلاف آرائهم إن كان نيزكاً أم شهاباً، وإن اتفق الجميع على أنها ظاهرة فلكية باهرة.

وقالت مغردة باسم ”تماضر“ معلقة: ”شفته كنت بحائل مو نيزك شهاب يااخي شي رهيب سبحان الله له الوان“.

وعلقت مغردة باسم ”أروى“ على الظاهرة الفلكية قائلة: ”شفته امس بطريق عقده سبحانك ياربي، نور بالسماء كللله احسبه برق“.

وقالت مغردة باسم ”أحلام كناري“ عن النيزك: ”ظهر بضواحي المدينة المنورة تحديدا قرية الفريش على الساعه 1ونص“.