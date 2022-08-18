وسط تردي الخدمات.. أمطار غزيرة تغرق شوارع صنعاء (فيديو)

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، مساء يوم الخميس، هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى سيول جارفة.

وتسبب هطول الأمطار بشكل غزير بارتفاع منسوب المياه في شوارع وأزقة المدينة، ما أعاق حركة سير المواطنين، ووسائل النقل المختلفة.

وتداول نشطاء محليون مقاطع مرئية وصور توثق المعاناة التي تعيشها صنعاء؛ بسبب الأمطار الغزيرة وتردي الخدمات.

وتشهد صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، منذ شهر، هطول أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول كبيرة أدت إلى خسائر بشرية ومادية.

وكانت اللجنة العليا لحصر ومعالجة أضرار السيول، التابعة للحوثيين، أصدرت الأربعاء بيانا أعلنت من خلاله إحصائية رصدت فيها الأضرار الناجمة جراء مياه السيول.

ووفقا للبيان، فإن ”الأمطار الغزيرة والسيول، التي شهدتها صنعاء والمحافظات، أدت إلى وفاة 106 أشخاص غرقا، وتضرر حوالي 3 آلاف منزل، منها 165 تهدمت بشكل كلي، غالبيتها في صنعاء القديمة، علاوة على الأضرار المادية التي طالت منشآت عامة وخاصة، وسدودا، وحواجز مائية، وأراضي زراعية، إضافة إلى انقطاع لطرقات رئيسية وثانوية وغيرها“.