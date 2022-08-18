عاصفة شمسية مغناطيسية "قوية" قد تضرب الأرض اليوم

توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية ”NOAA“ أن ترسل الشمس ”عاصفة مغناطيسية“ قوية صوب كوكب الأرض، اليوم الخميس.

وأوضحت دراسة نشرتها شبكة ”سي بي أس“ الأمريكية، الأربعاء، أن ”النجوم النارية في الفضاء القريب، أطلقت سلسلة من الانفجارات يوم الأحد، وتتجه الآن نحو كوكب الأرض ويمكن أن تؤدي لعاصفة مغناطيسية أرضية قوية“.

ولفتت الإدارة إلى أن ”العاصفة قد تصل اليوم، وتسبقها رياح شمسية سريعة نسبيًا، تُعرف باسم تيار عالي السرعة متكرر للثقب الإكليلي“.

وتابعت: ”قد تؤدي الرياح الشمسية وحدها لحدوث عاصفة مغناطيسية أرضية طفيفة، ولكن من المتوقع أن تتصاعد الظروف إلى مرحلة القوة، التي تعرف باسم G3، بمجرد ظهور الانفجارات الشمسية“.

ونبهت إلى أن ”4 على الأقل من الكتل الإكليلية لديها القدرة على التأثير بشكل مباشر على الأرض“، مشيرة إلى أن ”العواصف الجيومغناطيسية تصنف على مقياس من G1 إلى G5، مع كون G5 هو الأكثر تطرفًا“.

وقالت: ”في مثل هذه الحالة، ستكون هناك مشكلات واسعة النطاق في التحكم في الجهد، وقد تتعرض بعض شبكات الطاقة إلى انهيار كامل أو انقطاع التيار الكهربائي“.

وأضافت: ”قد تتطلب عاصفة G3، مثل المتوقعة، أن تحتاج إلى تصحيح بعض أنظمة جهد الطاقة، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى بعض الإنذارات الكاذبة على أجهزة حماية الطاقة“.

وقالت الإدارة: ”يمكن رؤية الشفق القطبي بمناطق في إلينوي وأوريجون بالولايات المتحدة إذا ضربت مجموعة G3“.

وأوضحت أن ”تلك العواصف هي نتيجة مزيج من تأثيرات الانبعاث الكتلي الإكليلي وما يسمى بالتيارات العالية السرعة للثقب الإكليلي“، وأن ”ذلك يحدث عندما تنفث الشمس سحابة من الجسيمات المشحونة والتقلبات الكهرومغناطيسية“.