خفض حصص المياه لبعض الولايات الأمريكية وللمكسيك بسبب الجفاف

ينبغي لبعض الولايات الأمريكية وللمكسيك أيضا، الحدّ من استهلاك المياه لتفادي تداعيات ”كارثية“ على نهر كولورادو، مع معاناة المنطقة من جفاف غير مسبوق، وفق ما أعلنت الحكومة الفدرالية.

وبعد تساقطات أدنى من المتوسط لعقدين من الزمن، بات مستوى المياه في هذا النهر الحيوي للغرب الأمريكي يثير القلق.

وتتفاقم موجات الجفاف بفعل التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.

ورغم تحذيرات أطلقت مرارا وتكرارا، لم تنجح الولايات التي تعوّل على هذا النهر في تخفيف استخدام المياه على نحو كافٍ، ما دفع السلطات الفيدرالية لفرض هذه القيود الثلاثاء.

وقالت تانيا تروخيلو، المسؤولة في الوكالة الفيدرالية للموارد المائية ”لتفادي انهيار كارثي لنظام نهر كولورادو ومصير ضبابي قد تشوبه منازعات، لا بدّ من تخفيف استهلاك المياه في حوض النهر“.

وفي 2023، ستنخفض نسبة المياه الممنوحة لأريزونا بـ21% وبـ8% في نيفادا وبـ7% في دولة المكسيك التي يصبّ فيها النهر.

أما كاليفورنيا، الولاية التي تستخدم أكبر نسبة من مياه النهر وتضم أكبر عدد من السكان بين الولايات الأمريكية، فهي لن تتأثر بهذه القيود العام المقبل.

وندد مسؤولون في ولايات تقع عند منبع النهر بقرار مجحف في نظرهم.

وجاء في بيان صادر عن مسؤولين في أريزونا الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة ”من غير المقبول أن تستمر أريزونا في تحمّل جزء غير متكافئ من عبء خفض المياه لمصلحة آخرين لم يسهموا في المجهود“.

وينبع نهر كولورادو من جبال روكي الصخرية ويعبر في كولورادو ويوتا وأريزونا ونيفادا وكاليفورنيا وشمال المكسيك حيث يصبّ في البحر.

وتغذّيه تساقطات الثلوج التي تتكدّس في المرتفعات شتاء قبل أن تذوب في الأشهر الحارة.

لكن، بفعل التغير المناخي، باتت الأمطار تخفّ والثلوج تذوب بوتيرة أسرع، ما يحرم النهر من موارد مائية، علما أنه يوفّر المياه لعشرات ملايين الأشخاص وحيازات زراعية كثيرة.

وتبذل وزارة الداخلية التي تتولّى إدارة المياه كلّ ما في وسعها للحفاظ على المياه، وتحرص على أن يحصل كلّ شخص متضرّر على مساعدة مناسبة، وفق ما قال مساعد الوزير تومي بودرو.

وأكّد بودرو أن ”موجات الجفاف التي تزداد حدّة وتطال حوض نهر كولورادو ناجمة عن تداعيات التغير المناخي، لا سيما منها الحرارة القصوى والتساقطات الخفيفة“.

ويشهد الغرب الأمريكي سنته الثالثة والعشرين من الجفاف. وهذه الموجة هي الأكثر شدّة منذ أكثر من ألف عام.

وتسهّل هذه الظروف من اندلاع حرائق الغابات التي تزداد شدّة بدورها.