صاعقة تتسبب بحريق كبير خلال عاصفة قوية تضرب المدينة المنورة (فيديو)‎‎

شهدت المدينة المنورة، خلال ساعات مساء الإثنين وحتى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء موجة أمطار غزيرة وعواصف رعدية تسببت إحداها في حريق كبير بعدد من الأشجار في المدينة المقدسة.

وأظهرت مقاطع فيديو صورها سكان محليون، ألسنة النيران الكبيرة في مجموعة من الأشجار المتجاورة في حديقة الملك فهد في المدينة بالتزامن مع العاصفة المطرية والرعدية.

صاعقة تضرب الاشجار بالقرب من حديقة الملك فهد بـ #المدينة_المنورة ، والدفاع المدني يباشر الموقع #امطار_المدينة pic.twitter.com/e417N4zIeC — قـريـبـاً فـي الـمـديـنـة .. (@soonmadinah) August 15, 2022

ونشر الدفاع المدني السعودي، مجموعة صور من المكان، وقال إن فرقه تباشر الحريق لإخماده، دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات جراء الصاعقة أو الحريق الذي أعقبها.

يباشر مدني #المدينة_المنورة حريقاً اندلع في مجموعة من الأشجار، ولاتزال أعمال الإخماد مستمرة. pic.twitter.com/d1mIPNMRFM — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 15, 2022

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليومي الإثنين والثلاثاء، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

ونشر حساب طقس العرب في تويتر، مقاطع فيديو عديدة من أماكن مختلفة من المدينة المنورة، ظهرت في إحداها أمطار غزيرة تهطل بينما تضيء البروق السماء.

#امطار_المدينه 🇸🇦

مشهد عجيب لسحابة وأمطار المدينه المنورة قبل قليل

اللهم لك الحمد pic.twitter.com/tz3dQwWbQz — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 15, 2022

كما ظهر في مقطع فيديو آخر، تساقط البرد بغزارة على المدينة خلال ساعات الليل.

المدينة المنورة، أمطار وعواصف رعدية pic.twitter.com/tnPfPe1S7U — محمد الحيدري Moh. Haidari 𐩣.𐩢 (@haidari700) August 15, 2022

كما نشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لطرقات المدينة المنورة، حيث تسير السيارات ببطء خشية الحوادث والانزلاقات بسبب الرؤية الضعيفة نتيجة غزارة الأمطار.

وبجانب كونها وجهة للوافدين الأجانب الذين يعملون في المملكة، تستضيف المدينة المقدسة على مدار العام معتمرين وزوارا لمسجدها النبوي الشريف.

كما غادرت آخر دفعة من حجاج بيت الله الحرام هذا العام، المدينة المنورة قبل يومين، حيث يفضل كثير من الحجاج قضاء آخر أيامهم في المدينة التي عاش ومات فيها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وتشهد عدة مناطق في السعودية تقلبات مناخية وهطولات مطرية غزيرة مترافقة مع العواصف الرعدية وجريان السيول القوية التي تسببت بخسائر بشرية في بعض الحالات.

ورغم تحذيرات الدفاع المدني للسكان من عبور مجاري الأودية أو التواجد بالقرب من التجمعات المائية، يخاطر كثيرون بمخالفة تلك التعليمات، بينما تكافح فرق المساعدة لإنقاذ العالقين.