جائحة كورونا تغير من سلوكيات الطيور وأماكن انتشارها‎‎

أكدت دراسة جديدة أن الطيور أصبحت أكثر ميلا إلى العيش في المناطق الحضرية في المدن، وذلك على خلفية تراجع نشاط وتحركات البشر منذ تفشي وانتشار جائحة كورونا حول العالم.

الدراسة الجديدة، والتي أجراها فريق بحثي بجامعة واشنطن بقيادة الباحثة أوليفيا ساندرفوت، تشير إلى أنه على غير العادة، أصبحت الطيور أكثر انفتاحا للتواجد في الأماكن التي تقل خلالها المساحات الخضراء، وأصبحت تتواجد بشكل أكبر في المساحات التي تسودها المباني، وذلك على عكس حالتها السابقة، حيث كان يتغير توزيع والمساحات الجغرافية لانتشار الطيور بحسب طبيعة تلك المساحات من حيث امتداد ومساحة الغطاء الأخضر.

قامت ”ساندفورت“ وفريقها البحثي في 2020 بجمع 900 باحث متطوع من علماء المجتمع في شمال غرب المحيط الهادئ للمشاركة في الدراسة، واختار المتطوعون مواقع مراقبة الطيور الخاصة بهم، والتي كانت معظمها في الساحات الخلفية للمنازل والحدائق حيث يمكنهم الامتثال بأمان لأوامر الصحة العامة الخاصة بتحقيق التباعد الاجتماعي، وبدأوا في تسجيل الطيور التي لاحظوها خلال فترة 10 دقائق على الأقل مرة واحدة أسبوعيا.

خلال الدراسة، أظهر 35 نوعا من الطيور تغييرات في السلوك، بما في ذلك طيور القرقف ذات الرأس الأسود ، ومالك الحزين الأزرق العظيم ، ونقار الخشب الناعم ، وطيور ويلسون.

ركز الباحثون على 46 نوعًا من الطيور بشكل عام ، والتي لاحظها متطوعو الدراسة خلال أكثر من 6000 دراسة استقصائية فردية.

من أجل مقارنة ملاحظات المتطوعين للطيور بالنشاط البشري ، استخدم الفريق البحثي بيانات من تقارير التنقل المجتمعي من Google ، والتي تتعقب المقدار النسبي الذي تتنقله الناس في نقاط مختلفة أثناء الوباء. بينما قضى معظم الناس ربيع عام 2020 منعزلين في منازلهم ، بدأ الكثير منهم في الخروج مرة أخرى خلال فترة الدراسة.

مع عودة الناس إلى الأماكن العامة وزيادة النشاط البشري ، سجل متطوعو الدراسة زيادة في مشاهدة العديد من أنواع الطيور. نظرًا لأنهم كانوا يراقبون في الغالب في الحدائق والساحات الخلفية ، والتي تميل إلى أن تكون نباتية بكثافة ، وتوفر المزيد من الغطاء الظلي وتوفر المزيد من الموارد للطيور أكثر من المناطق الأخرى في المدن ، قد يشير هذا إلى أن هذه المساحات الخضراء هي ملجأ مهم للطيور الحضرية.

وقالت ساندرفوت“ أنه ربما كانت الطيور في مكان آخر في ذروة عمليات الإغلاق ، لأن النشاط البشري لم يكن مصدر إزعاج كبير ، لكنها عادت بعد ذلك إلى تلك المناطق المزروعة مع زيادة النشاط مرة أخرى، وذلك يعكس مدى أهمية بناء مساحات خضراء في المدن.

المؤلفون المشاركون الآخرون هم جويل كوفمان ، الأستاذ في قسم علوم الصحة البيئية والمهنية بجامعة واشنطن، و بيث جاردينر، أستاذة المشاركة في كلية علوم البيئة والغابات بجامعة واشنطن.

تم تمويل هذا البحث من قبل برنامج زمالة أبحاث الخريجين التابع لمؤسسة العلوم الوطنية وبرنامج ماكنتير ستينيس لأبحاث الغابات التعاونية من المعهد الوطني للأغذية والزراعة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.

بالنسبة للبشر ، كانت الأيام الأولى لوباء COVID-19 وقتًا عصيبًا ، تميز بالخوف والعزلة والخطط الملغاة وعدم اليقين. ولكن بالنسبة للطيور التي تعيش في مناطق متطورة في شمال غرب المحيط الهادئ ، فإن الحد من الضوضاء والاضطراب الناجم عن عمليات الإغلاق الوبائي ربما سمح لها باستخدام مساحات شاسعة من المدن.