أجواء محملة بالغبار والأتربة تهب على دولة الإمارات

شهدت دولة الإمارات العربية اليوم الأحد عاصفة ترابية هبت على مناطق مختلفة من البلاد وأدت إلى انعدام الرؤية الأفقية وسط تحذيرات من تلك الحالة من جانب الجهات الرسمية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات من تلك الحالة الجوية مطالباً الجمهور بتوخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر أحياناً بسبب الغبار والأتربة المثارة والمحملة على مناطق مختلفة.

وقال المركز إن الغبار والأتربة المثارة والمحملة وتدني الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر اليوم وصلت إلى مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم في دبي، إلى جانب مطار أبوظبي الدولي ومطار البطين، ومناطق العجبان وسويحان في العين، ومدينة زايد في المنطقة الغربية.

من جهتها، دعت شرطة العاصمة أبوظبي، اليوم، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

#عاجل | #تنبيه #أبوظبي#شرطة_أبوظبي⁩ ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل #الغبار والأتربة و عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق. pic.twitter.com/jUlw6rr37v — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) August 14, 2022

وتداول مدونون وحسابات في الإمارات عبر تويتر مقاطع وصورا تظهر الحالة الجوية التي تسببت بها العاصفة الترابية التي هبت على مناطق متفرقة من البلاد.

الجو اليوم في الامارات في العاصمة ابوظبي ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ddlrRnc7Po — المحامي علي عبدالله الحوسني (@Ali_Alhosani11) August 14, 2022

على صعيد متصل، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية بقيادة وزارة الداخلية، ومشاركة كل من المركز الوطني للأرصاد والقيادات الشرطية المحلية، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن تتأثر به الدولة نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الهيئة إن جميع الجهات المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية، كل ضمن اختصاصه، بجانب التأكد من جاهزية خطط استمرارية الأعمال لجميع الجهات الحيوية وتفعيلها بعد تقييم الظروف المحيطة في المناطق المتوقع أن تتأثر بالمنخفض، بالإضافة إلى التقييم الميداني لبعض المناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض من قبل الفرق المختصة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، جاهزية الإجراءات الإعلامية لنشر التحذيرات قبل وأثناء مرور المنخفض الجوي والإعلان عن الإجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص، بجانب تفعيل منظومة الإنذار المبكر من قبل القيادات الشرطية المحلية لتوجيه الجمهور وتزويدهم بكافة المستجدات والإجراءات المراد اتباعها.

الهيئة الوطنية لإدارة #الطوارئ_والأزمات والكوارث تؤكد على جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل. pic.twitter.com/FhZnGbJZcJ — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) August 13, 2022

بدورها، أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات أولوية قصوى، وأنها على أتمّ الاستعداد بجميع قطاعاتها وإداراتها وفرقها الميدانية، للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة بما يضمن أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.