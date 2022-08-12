السعودية.. لجنة تحقيق بعد غرق قرى في جازان بالسيول

وجه أمير منطقة جازان السعودية بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب غرق قرى في سيول ضربت المنطقة.

وذكرت إمارة المنطقة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ اليوم الجمعة، أن ”اللجنة مكلفة على أسباب تحوّل السيول إلى القرى في محافظتَي ‫أحد المسارحة، والدرب والتحقيق مع المتسببين“.

وكلفت اللجنة برفع نتائجها ”بشكلٍ عاجل، ومحاسبة المقصرين، وفق الإجراءات النظامية“.

وداهمت سيول قوية عدة محافظات وقرى في جازان، متسببة بغرق شبه كامل لها، وتضرر مواطنين، وذلك بعد أمطار غزيرة نتيجة تقلب الطقس.

وتداول مواطنون عبر مواقع التواصل عدة مقاطع فيديو، لغرق القرى خاصة في أحد المسارحة والدرب، وكذلك قرية جاضع الخمس، الذي اضطر أفراد من رجال الأمن إلى إخراج عدد من العوائل إلى فنادق بعد غرق منازلهم.

وبحسب ما نشره متابعون، فإن ”أهالي قرية جاضع الخمس، اضطروا جميعا للمغادرة بعد غرق القرية شبه الكامل“.

وشكا مواطنون من ”العقوم“ على الوادي، لافتين إلى أنها ”السبب في اقتحام السيول للقرى والمناطق، بعد التأثير على مسارها“.

و“العقوم“ حاجز ترابي يتم وضعه في عرض الوادي، بغرض اعتراض السيل وتحويل مساره لري الأراضي الزراعية.

ولفت المغرد عبدالله الحساني إلى أن طريقة تنفيذ العقوم سبب من أسباب إغراق السيول للمنطقة.

وأضاف الحساني في تدوينة على ”تويتر“: ”غير مسار الأودية العقوم العالية المنفذة بمعدات طرق (بلدوزرات) طمعاً في الحصول على أكبر نصيب من السيول“.

وعلق آخر: ”ما غير اتجاه السيل إلا العقوم الي تسد جريان الأوديه وعدم تنظيف مجرى السيول والمحافر“.

وأضاف: ”لو السيل الي امس لو كمل طريقه كان وقف في المحفر الي في قرية الحوراني وصارت كارثه لو وصل لها الاطفال والله ولا بعد شهر تجف عشان يلقون الي يطيح فيها“.

وتشهد منطقة جازان منذ أيام، هطول أمطار غزيرة متواصلة وتدنيا في مستوى الرؤية، والتي شملت عدة محافظات.

ونشر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بشأن تقلب حالة الطقس في عدد من مناطق المملكة، واستمرار الأمطار الرعدية وهبوب الرياح والأتربة المثارة.