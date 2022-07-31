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أمطار غزيرة تغرق أحياء في العاصمة السعودية الرياض
تاريخ النشر: 31 يوليو 2022 17:32 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2022 18:00 GMT

أمطار غزيرة تغرق أحياء في العاصمة السعودية الرياض

تعرضت بعض الأحياء في العاصمة السعودية الرياض للغرق نتيجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار التي شكلت سيولًا جارفة دهمت مناطق واسعة. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل

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المصدر: إرم نيوز

تعرضت بعض الأحياء في العاصمة السعودية الرياض للغرق نتيجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار التي شكلت سيولًا جارفة دهمت مناطق واسعة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عديدة تظهر كميات المياه الهائلة التي أغلقت الشوارع وأغرقت السيارات، والطرقات، والمحال.

ووثَّق ناشطون عبر مواقع التواصل كذلك سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة الرياض، اليوم.

وحذَّر المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر نظام الإنذار المبكر من استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على الرياض يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وتشكل سيول، وحدوث شبه انعدام في الرؤية.

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