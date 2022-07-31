أمطار غزيرة تغرق أحياء في العاصمة السعودية الرياض

تعرضت بعض الأحياء في العاصمة السعودية الرياض للغرق نتيجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار التي شكلت سيولًا جارفة دهمت مناطق واسعة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عديدة تظهر كميات المياه الهائلة التي أغلقت الشوارع وأغرقت السيارات، والطرقات، والمحال.

ووثَّق ناشطون عبر مواقع التواصل كذلك سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة الرياض، اليوم.

📍فيديو

امطار غزيرة تشهدها #حوطة_بني_تميم الان

جنوب #الرياض

الأحد ٢ محرم ١٤٤٤هـ

31 يوليو 2022م

من | عبدالله المعثم

.

. pic.twitter.com/lKDuwH1GQX — طقس (@tqqs) July 31, 2022

وحذَّر المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر نظام الإنذار المبكر من استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على الرياض يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وتشكل سيول، وحدوث شبه انعدام في الرؤية.