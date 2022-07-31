أمطار غزيرة تغرق أحياء في العاصمة السعودية الرياض

تعرضت بعض الأحياء في العاصمة السعودية الرياض للغرق نتيجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار التي شكلت سيولًا جارفة دهمت مناطق واسعة.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عديدة تظهر كميات المياه الهائلة التي أغلقت الشوارع وأغرقت السيارات، والطرقات، والمحال.
أمطار غزيرة تغرق بعض أحياء العاصمة #السعودية #الرياض #إرم_نيوز #الرياض_اليوم #الرياض_الان #أمطار_الرياض pic.twitter.com/S4rl3kLhon
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 31, 2022
ووثَّق ناشطون عبر مواقع التواصل كذلك سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة الرياض، اليوم.
📍فيديو
امطار غزيرة تشهدها #حوطة_بني_تميم الان
جنوب #الرياض
الأحد ٢ محرم ١٤٤٤هـ
31 يوليو 2022م
من | عبدالله المعثم
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— طقس (@tqqs) July 31, 2022
وحذَّر المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر نظام الإنذار المبكر من استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على الرياض يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وتشكل سيول، وحدوث شبه انعدام في الرؤية.
تنبيه متقدم – #منطقة_الرياض – #الحريق #الخرج #الدرعية #الدلم …+1
للتفاصيل https://t.co/91jAWXrydc #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/aCgqub31aJ
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) July 31, 2022