لقطات جوية صادمة تظهر حجم السيول التي ضربت الفجيرة الإماراتية

وثقت مقاطع صادمة التقطت من الجو حجم السيول والأضرار التي تسببت بها بعدما ضربت مناطق مختلفة في الفجيرة بدولة الإمارات، ضمن مناطق واسعة في البلاد تعرضت لأمطار صيفية غزيرة ونادرة.

ورصدت اللقطات المصورة، التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصُورت من على متن طائرة مروحية على ما يبدو، مساحات واسعة وقد أغرقتها مياه السيول، التي اجتاحت المساكن، والشوارع، والمساحات الخضراء، على حد سواء.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، العثور على 7 قتلى من الجنسيات الآسيوية جراء السيول في بعض المناطق.

وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على ”تويتر“، فقد كشف العميد علي الطنيجي في إفادة إعلامية حول آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجوية السائدة أن العمل جارٍ لإعادة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة جراء أحوال الطقس، لاسيما في إمارتي الفجيرة، ورأس الخيمة.

