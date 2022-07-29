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منوعات

لقطات جوية صادمة تظهر حجم السيول التي ضربت الفجيرة الإماراتية
تاريخ النشر: 29 يوليو 2022 17:48 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2022 18:20 GMT

لقطات جوية صادمة تظهر حجم السيول التي ضربت الفجيرة الإماراتية

وثقت مقاطع صادمة التقطت من الجو حجم السيول والأضرار التي تسببت بها بعدما ضربت مناطق مختلفة في الفجيرة بدولة الإمارات، ضمن مناطق واسعة في البلاد تعرضت لأمطار

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المصدر: إرم نيوز

وثقت مقاطع صادمة التقطت من الجو حجم السيول والأضرار التي تسببت بها بعدما ضربت مناطق مختلفة في الفجيرة بدولة الإمارات، ضمن مناطق واسعة في البلاد تعرضت لأمطار صيفية غزيرة ونادرة.

ورصدت اللقطات المصورة، التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصُورت من على متن طائرة مروحية على ما يبدو، مساحات واسعة وقد أغرقتها مياه السيول، التي اجتاحت المساكن، والشوارع، والمساحات الخضراء، على حد سواء.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، العثور على 7 قتلى من الجنسيات الآسيوية جراء السيول في بعض المناطق.

وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على ”تويتر“، فقد كشف العميد علي الطنيجي في إفادة إعلامية حول آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجوية السائدة أن العمل جارٍ لإعادة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة جراء أحوال الطقس، لاسيما في إمارتي الفجيرة، ورأس الخيمة.

وضربت عاصفة مطرية غزيرة، أعقبتها سيول، وارتفاع في مستوى المياه، الأربعاء، مناطق واسعة من دولة الإمارات، لاسيما مناطقها الشرقية، وسط استنفار حكومي لإيواء المتضررين، وتوفير الخدمات والمساعدة للمحتاجين.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، فإن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، يوم الأربعاء، جاءت بسبب تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية، وامتدت إلى بعض المناطق الداخلية تصاحبها رياح نشطة السرعة وقوية أحيانًا وتصل سرعتها إلى 45 كم/س.

وأوضح المركز أنه ”كان هناك امتداد لمنخفض جوي علوي وسطحي من شمال الهند مروراً بجنوب باكستان باتجاه الدولة، تزامن معه حركة خط الالتقاء المداري اتجاه شمال الخليج العربي، عمل على تدفق السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً“.

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