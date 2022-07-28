سيول الإمارات.. إنقاذ 200 شخص في جبال ووديان رأس الخيمة

قدم فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة الدعم لأكثر من 200 شخص كانوا محاصرين في أعالي الجبال والوديان بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم تأمين عبور مركباتهم إلى مناطق آمنة وبعيدة عن جريان الأودية، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن قائد عام شرطة رأس الخيمة ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي للإمارة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قوله إنه منذ بدء سوء الحالة الجوية، مساء أمس الأربعاء، تم تفعيل خطط التعامل مع السيول، وسوء الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس، ونشر الفرق الميدانية لتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الوديان والجبال.

وأوضح أنه تم نقل الأشخاص العالقين في المناطق الخطرة بواسطة جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، حيث تم نقل أكثر من 14 شخصًا إلى أماكن آمنة، مع التأكيد على ضمان تقديم الدعم اللوجستي لهم من مواد غذائية وجميع الاحتياجات الضرورية من طبية وغيرها.

وأضاف أنه تم توزيع أكثر من77 دورية على مختلف الطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، وإغلاق جميع الأودية التي تشهد تدفقًا كبيرًا للمياه، ونشر فرق سيارات سحب المياه من الشوارع التي غمرتها الأمطار لتسهيل حركة مرور المركبات، ومساعدة المحال التجارية التي تضررت بفعل دخول المياه إليها.

وأكد اللواء النعيمي أن فرق الإنقاذ تقدم المساعدة لجميع العالقين بالقرب من الأودية، وخدمات إجلاء لبعض الأهالي من منازلهم التي تضررت من الأمطار الغزيرة والوديان التي غمرت منازلهم، لافتًا إلى أن الجهود مستمرة للتواصل مع باقي البلاغات التي قدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة بشأن تضررهم من الوديان في جميع مناطق الإمارة.

وكانت غرفة العمليات تلقت منذ بدء الحالة الجوية وتساقط الأمطار أكثر من 1883 اتصالًا ما بين طلب مساعدة أو استفسار حول الحالة الجوية، وتم تقديم المساعدة للمحتاجين ممن تعرضت مركباتهم للتوقف بسبب مياه الأمطار التي غمرت معظم شوارع الإمارة، كما تم تقديم النصائح والإرشادات التوعوية لكافة مستخدمي الطريق عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للقيادة، وموافاة أفراد المجتمع بتطورات حالة الطقس، وكيفية التعامل معها.