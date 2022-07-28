ارتفاع عدد القتلى والمفقودين جراء الفيضانات في شمال طهران

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الإيرانية طهران، الخميس، عن ارتفاع عدد قتلى الفيضانات التي ضربت مناطق شمال طهران إلى 7 أشخاص.

وأعلن نائب مدير منظمة الهلال الأحمر في طهران، مرتضى مرادي بور، أنه ”تم العثور على جثة اثنين من المفقودين جراء الفيضانات المفاجئة التي ضربت منطقة إمام زاده داود الواقعة شمال طهران“.

وقال مرادي بور في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن ”عدد الضحايا بلغ 7 أشخاص والجرحى 9 والمفقودين 14 شخصًا“، مبينًا أنه ”من الممكن أن يرتفع عدد الضحايا في ظل مواصلة الجهات المختصة البحث عن المفقودين“.

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن مسؤول في الحكومة المحلية بطهران، قوله، إن ”عدد المفقودين في هذا الحادث غير معروف، وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة من المنطقة خوفًا من ارتفاع الخسائر“.

وأضاف المسؤول الإيراني أن ”العديد من المحلات التجارية والشركات في منطقة إمام زاده داود شمال طهران، تعرضت لأضرار جسيمة“، مشيرا إلى أن ”العشرات من السيارات لا تزال عالقة في الوحل“.

وفي سياق متصل، حذرت سلطات الأرصاد الجوية، اليوم، من مخاطر حدوث فيضانات جديدة في طهران وأجزاء أخرى من إيران.

وفي إجراء وقائي، أغلقت بلدية طهران مؤقتًا الحدائق ومراكز الترفيه في شمال طهران التي تقع عند سفح سلسلة جبال البرز.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن ”سلطات المدينة أصدرت تحذيرا أحمر بشأن مخاطر الفيضانات، لكن بعض المواطنين ما زالوا يستمتعون بالأنشطة الترفيهية في المراكز عالية الخطورة“.

وأعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي، الذي زار المناطق التي غمرتها المياه صباح اليوم، أن عمق الطين في بعض المناطق يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار.

كما أسفرت الفيضانات في زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان.

وقال مدير إطفاء زاهدان إبراهيم شهرياري، إن ”هذين الطفلين قتلا بعد انهيار سقف منزل بسبب الفيضانات“، مبينًا أن فرق الإنقاذ انتشلت جثتي الطفلين بعد إزالة الأنقاض.

وتقول السلطات المحلية إن هطول الأمطار في الآونة الأخيرة، تسبب بأضرار كبيرة للقطاع الزراعي في إقليم سيستان وبلوشستان، وخاصة في بساتين النخيل بمقاطعات قصرقند ونيكشهر وسرباز وراسك ودلجان ومهرستان.