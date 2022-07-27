ما أسباب الأمطار الغزيرة والسيول الصيفية في الإمارات؟

ضربت عاصفة مطرية غزيرة أعقبتها سيول وارتفاع في مستوى المياه، يوم الأربعاء، مناطق واسعة من دولة الإمارات، لاسيما مناطقها الشرقية، وسط استنفار حكومي لإيواء المتضررين، وتوفير الخدمات والمساعدة للمحتاجين.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، فإن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، يوم الأربعاء، جاءت بسبب تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية، وامتدت على بعض المناطق الداخلية تصاحبها رياح نشطة السرعة وقوية أحيانًا وتصل سرعتها 45 كم/س. وبينت أن البحر لا يزال مضطربًا، وأن الموج يصل إلى ارتفاع 7 أقدام في عمق الخليج العربي، وذلك، منذ يوم الثلاثاء الماضي، وسيستمر كذلك حتى الخميس. وبينت أن الرياح الجنوبية الشرقية لا تزال نشطة، وأن سرعتها قوية أحيانًا وتصل إلى 60 كم/س.

وشهدت مناطق واسعة من البلد الخليجي، لاسيما إمارات الفجيرة، ورأس الخيمة، والشارقة، بشكل رئيس، هطولات مطرية غزيرة تسببت بتجمعات للمياه غمرت السيارات والمحال التجارية وعددًا من المنازل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم التقاطها في أماكن متفرقة من الإمارات، مياه الأمطار متجمعة في أماكن عديدة بينما يسير بعض الأشخاص بصعوبة مع توقف السيارات التي غمرتها المياه.

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما يواصل المركز الوطني للأرصاد، متابعة التقلبات الجوية، وأماكن هطول الأمطار مع إصدار التحذيرات للسكان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وجه وزارة تنمية المجتمع بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية في الدولة إلى مواقع إيواء مؤقتة وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية.

كما شمل التوجيه الرسمي، حجز الفنادق القريبة لإيواء الأسر المتضررة، وللأسر التي تعيش في مناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.

ووجه مجلس الوزراء جميع الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية، خاصة في إمارات الشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

واستثنى القرار الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني، والجهات الشرطية والأمنية، التي تتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة، بالإضافة للجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

#شاهد غرق عدد كبير من السيارات في مدينة #الفجيرة شرق #الإمارات اللهم الطف بهم pic.twitter.com/rLekkaFNA0 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) July 27, 2022

كما وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة.

كما وجه المجلس، اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار، والبدء الفوري باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة.

وناشدت اللجنة التي تم تشكيلها السكان، خاصة في المناطق الجبلية، اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، والإبلاغ الفوري عن أية حوادث عبر أرقام الطوارئ، وغرف العمليات في الجهات الشرطية، وأجهزة الدفاع المدني التي تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ.

شاهد اطلاق صافرات الإنذار في الفجيرة وغرق المركبات حالياً في الشارع العام #طقس_العرب #الامارات pic.twitter.com/HZstt1YxRF — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) July 27, 2022

وتشهد الإمارات، وباقي دول الخليج العربي، عادة، هطولات مطرية، لكن غزارة الأمطار الحالية كانت لافتة خلال فصل الصيف.

ومن غير المعروف حاليًا إن كانت موجة الأمطار الحالية ترتبط بالتغيّر المناخي العالمي الذي تسبب بتقلبات مناخية في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك دول أوروبية تشهد حاليًا موجات حر غير مسبوقة.