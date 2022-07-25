أفضل 10 دول في العالم من حيث جودة الحياة

عند البحث عن وجهة آمنة لزيارتها أو التفكير في الانتقال والعيش في الخارج، ينبغي وضع تصنيف جودة الحياة في الاعتبار، حيث يعد مؤشرا هاما على مدى أمان الدولة وجودة المعيشة.

وفي هذا الصدد، نشرت قاعدة بيانات Numbeo العالمية تصنيفها لأفضل دول في العالم من حيث جودة الحياة.

ويعتمد مؤشر Numbeo’s Quality of Life لعام 2022 على العديد من العوامل مثل القوة الشرائية التي يتمتع بها الأشخاص في كل بلد وجودة الرعاية الصحية والسلامة وتكلفة المعيشة ونسبة سعر العقارات إلى الدخل ومستويات التلوث.

سويسرا

تعتبر سويسرا أفضل دولة في العالم من حيث جودة الحياة في عام 2022 وفقا لمؤشر ”نومبيو“، حيث حصلت على أعلى معدل في تكلفة المعيشة ومؤشر القوة الشرائية وأسعار العقارات بالنسبة للدخل.

إضافة لذلك، فإن سويسرا مصنفة كواحدة من أفضل الدول في العالم في مؤشر السلامة وتمتلك تصنيف رعاية صحية مرتفع، مع انخفاض معدلات الجريمة وامتلاكها المناظر الطبيعية الرائعة والأنشطة الترفيهية الخارجية؛ لذا يجد المسافرون الذين يتطلعون إلى الاستقرار في الخارج ما يبحثون عنه في سويسرا.

الدنمارك

تلقت الدنمارك ثاني أعلى تصنيف بالنسبة لجودة الحياة في عام 2022 مع كونها من أفضل الدول في العالم في مؤشر الرعاية الصحية.

كما احتلت موقعًا مميزًا في مؤشر المناخ، وتشتهر الدنمارك أيضا بأنها أسعد دولة في العالم.

هولندا

تحتل هولندا المرتبة الثالثة في العالم في القائمة لعام 2022، حيث تلقت تصنيفات متقدمة في جميع الفئات؛ بما في ذلك الرعاية الصحية والسلامة والقوة الشرائية ومؤشر المناخ.

كما تمتلك هولندا تأمينًا صحيًا شاملًا، وتعليمًا عاليًا مدعمًا.

أستراليا

تحتل أستراليا المرتبة الرابعة في العالم من حيث جودة الحياة في عام 2022.

وتحتل أستراليا المرتبة الثانية في مؤشر القوة الشرائية مع مركز متقدم في مؤشر تكلفة المعيشة، وتمتلك أستراليا أيضا درجة عالية في الرعاية الصحية.

فنلندا

تأتي فنلندا في المرتبة الخامسة من حيث جودة الحياة، كما تتمتع بمؤشر قوة شراء عالية وتتفوق في قائمة الرعاية الصحية.

وينص دستور فنلندا على ضرورة أن تزود السلطات المواطنين بالخدمات الاجتماعية والصحية والطبية الملائمة، كما يسعى نظام الرعاية الصحية الفنلندي إلى إطالة حياة المواطنين وتحسين نوعية الحياة.

آيسلندا

تحتل آيسلندا المرتبة السادسة في العالم لأعلى جودة حياة في عام 2022، حيث تتميز بتكلفة معيشة جيدة مقارنة بالدخل، على الرغم من أن نسبة الدخل إلى أسعار العقارات منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، كما تمتلك مؤشر أمان عاليًا.

وصنف مؤشر السلام العالمي، آيسلندا على أنها أكثر الدول أمانا في العالم.

النرويج

تأتي النرويج في المرتبة السابعة في مؤشر Numbeo لجودة الحياة لعام 2022، كما تحتل النرويج مرتبة متقدمة بين الدول في مجال الرعاية الصحية وتكلفة المعيشة.

وتتمتع النرويج برعاية صحية شاملة مجانية، وتعتبر الدراسة في الجامعات العامة في النرويج بدون الرسوم الدراسية.

ألمانيا

تأتي ألمانيا في المركز الثامن في القائمة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى درجات مؤشر القوة الشرائية بين البلدان في القائمة مع مرتبة متقدمة خاصة بالتنقلات المرورية ومؤشر المناخ.

النمسا

تأتي النمسا في المرتبة التاسعة في القائمة، ولكن تتميز بوجود كلفة معيشية عالية للغاية بالرغم من أن نسبة سعر العقار إلى الدخل فيها أفضل من نيوزيلندا.

كما سجلت الدولة درجات عالية من حيث السلامة ومؤشر الرعاية الصحية ومؤشر جودة الحياة.

نيوزيلندا

تأتي في المرتبة العاشرة في مؤشر جودة الحياة الخاص بـ Numbeo، وبالرغم من أن تكلفة المعيشة في نيوزيلندا لا تزال مرتفعة، إلا أن الدولة تتفوق على البلدان الأخرى بسبب انخفاض أوقات التنقل المرورية ومؤشر المناخ.

وتنتج نيوزيلندا 0.2% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وهي واحدة من أوائل الدول التي تبنت فكرة أن تكون دولة خالية من الكربون في المستقبل.