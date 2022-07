إخلاء بلدتين في جنوب اليابان بعد ثوران بركان ساكوراجيما

أمرت السلطات المحلية في جنوب اليابان عشرات السكان بإخلاء منازلهم بعد ثوران بركان الأحد وإصدار الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أعلى مستوى من الإنذار لجبل بركان ساكوراجيما.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية تفجر صخور جمرية وتصاعد دخان داكن من فوهة بركان ساكوراجيما في كاغوشيما بعيد الساعة 20,00 (11,00 ت غ).

وأشار نائب الأمين العام لمجلس الوزراء يوشيهيكو إيسوزاكي إلى عدم ورود تقارير حتى الآن عن أضرار.

وقال إيسوزاكي إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أعطى توجيهاته للحكومة ”للعمل بتعاون وثيق مع البلدية المحلية لضمان تجنّب الأضرار بما في ذلك عبر عمليات الإجلاء“.

The ash column rises to a height of 2.5 km. The maximum level of danger has been declared in the nearest cities. #volcaniceruption #volcano #eruption pic.twitter.com/x23ErSoPcH

وأمرت سلطات المدينة الساحلية السكان بإخلاء بلدة أريمورا بالكامل وقسم من بلدة فوروساتو.

ووفق وسائل إعلام محلية، يبلغ عدد سكان البلدتين 51 شخصا.

والبركان يطلق غالبا الدخان والرماد ويعد معلما سياحيا يستقطب السياح.

والأحد أطلق البركان سحبا كبيرة من الرماد امتدت لمسافة نحو 2,5 كلم من الفوهة، وفق بيان للوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، فيما بلغ ارتفاع الدخان 300 متر وامتزج مع السحب.

ورفعت الوكالة إلى المستوى الخامس إنذارها لمنطقة ساكوراجيما، وهو أعلى مستوى ويستدعي إجراء عمليات إخلاء. وقبل الثوران كان الإنذار عند المستوى الثالث الذي يحظر دخول الجبل.

وبين السبت وعصر الأحد، ثار البركان أربع مرات وبلغ ارتفاع السحابة الدخانية 1200 متر.

#Update: Just in – The #Sakurajima volcano eruption has also prompted to some regions to be evacuated at the #Kagoshima region in #Japan. As fears of possible Tsunamis and earthquakes could occur in the region. pic.twitter.com/MQoTUFGF7C

