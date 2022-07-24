إخلاء قرى غرب اليونان وحرائق الغابات تتوسع في جزيرة ليسبوس

كافح رجال الإطفاء في اليونان، اليوم الأحد، حرائق غابات في جزيرة ليسبوس لليوم الثاني، وكذلك حرائق جديدة في بيلوبونيز غرب البلاد، إضافة إلى شمالها، مما أدى إلى إخلاء مناطق سكنية مجاورة مع اجتياح الموجة الحارة للمنطقة.

وشبَّ حريق في غابات جبلية على جزيرة ليسبوس في بحر إيجة بالقرب من تركيا، يوم السبت، ما أدى إلى تدمير ممتلكات في منتجع فاتيرا الساحلي، ولا يزال مستعرًا، الأمر الذي أدى لإخلاء قريتين أخريين، هما: فريسا، وستافروس.

وفي البر الرئيس لليونان، هدد حريق جديد للغابات المنازل في كريستينا في بيلوبونيز غرب البلاد، ما أجبر سكان قرية جريلوس على إخلائها.

وقال أناستاسيوس كارناروس عضو المجلس البلدي في كريستينا لقناة تلفزيون محلية: ”النيران طوقت كريستينا، وهناك تقارير عن تدمير منازل، ونحن بحاجة للمساعدة“.

ووصلت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من اليونان، يوم الأحد، مع امتداد الموجة الحارة التي ضربت مناطق أخرى من أوروبا شرقًا، ومن المتوقع أن تستمر معظم الأسبوع الجاري بحسب خبراء الأرصاد الجوية.