سيول جارفة تقتل طفلتين في صنعاء

– قالت مصادر محلية وسكان إن طفلتين على الأقل لقيتا حتفهما مساء السبت في صنعاء جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة نتجت عن منخفض جوي تتعرض له مناطق كثيرة من اليمن حاليا.

وأكد مسؤول في مديرية معين بصنعاء لرويترز أن السيول الجارفة تسببت في انهيار أحد المنازل الطينية في منطقة مذبح القديمة بشمال صنعاء مما أدى إلى وفاة طفلتين.

وقالت مصادر تابعة لمليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء، وسكان إن سيولا جارفة وأمطارا غزيرة مستمرة منذ ساعات تسببت مساء السبت، بتوقف شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية في صنعاء.

وأكد سكان في صنعاء لرويترز أن السيول والأمطار أثارت هلع المواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه في السائلة الرئيسية التي تفصل جانبي مدينة صنعاء القديمة وهو ”مشروع استراتيجي لحماية المدينة من أضرار وكوارث السيول“ ساهمت الولايات المتحدة بإنشائه قبل سنوات.

وبحسب نماذج الطقس العالمية، فإن اليمن سيكون نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل، مع موجة من الأمطار الرعدية الغزيرة، إثر تدفق رطوبة مدارية على نحو لافت ونادر في مثل هذا التوقيت، ما سيتسبب بهطول كميات كبيرة من الأمطار ترتفع معها احتمالات تشكل السيول الجارفة في أفلب المناطق اليمنية.

ومن المتوقع أن تمتد هذه الرطوبة إلى الشمال أيضا في نفس الفترة، لتشمل مناطق واسعة في السعودية، ما سيتسبب بهطول أمطار رعدية، وتكون خلايا ركامية قوية ستتسبب بهطول البرديات والأمطار الرعدية في مناطق، والتسبب بموجات غبارية في مناطق أخرى، و التي لا تشهد هطول الأمطار.