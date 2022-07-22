تستوجب التحذير.. السعودية على موعد مع حالة جوية نادرة بتوقيتها وشدتها

يراقب خبراء الطقس تأثر مناطق واسعة من السعودية بحالة جوية نادرة بقوة تأثيرها وتوقيتها، ستتسبب بسقوط كميات كبيرة من الأمطار الرعدية ونشوء العواصف الترابية والبردية في نهاية الشهر الجاري وبداية شهر أغسطس/آب المقبل.

وبحسب نماذج الطقس العالمية، فإن مد الرطوبة المدارية سيجتاح مناطق سعودية واسعة إضافة إلى دول عربية أخرى ستتأثر بهذه الرطوبة القوية والنادرة في توقيتها، مثل اليمن والسودان وجيبوتي.

وكما تستعد عدة مناطق ومدن سعودية رئيسية للحالة الجوية القوية في تأثيرها، فإن اليمن سيكون على موعد مع أمطار فيضانية تستوجب التحذير.

من جهته قال موقع ”طقس العرب“ الإقليمي، إنه يراقب على مدار الساعة، احتمالية تأثر أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية باضطرابات شديدة، نادرة في توقيتها وفي اتساع مساحة تأثيرها وطول مدتها الزمنية، وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو/تموز وبدايات شهر أغسطس/آب.

وبحسب المختصين في ”طقس العرب“ فإن حالة الإضطراب الجوي هذه تأتي نتيجة لتمركز المرتفع المداري إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية، ما سيسمح بانزياح الفاصل المداري ”ITCZ“ أكثر نحو الشمال، وبالتالي اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب ومن منطقة القرن الأفريقي نحو عموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية شديدة وحالة قوية من عدم الإستقرار الجوي تتشكل على إثرها سُحب ركامية رعدية استوائية الطابع مترافقة بالأمطار الرعدية الغزيرة.

ومن أبرز المناطق السعودية تأثرا بالحالة بحسب توقعات ”طقس العرب“ المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، ومن المتوقع تشكل سحب رعدية كثيفة مصحوبة بالبرديات وبشكل يومي اعتبارا من 30 الشهر الجاري في جازان و عسير و الباحة و الطائف، إضافة لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما من المتوقع أن تشمل التقلبات الجوية وفرص الأمطار كُلا من نجران وصحراء الربع الخالي وأجزا من منطقة الرياض وامتدادا حتى القصيم وربما حائل، بحسب ”طقس العرب“.

ومن الجدير بالمراقبة، هو توقعات أن تمتد أجزاء من الرطوبة المدارية لتصل مناطق من جنوب الأردن، وفي حال نجاحها في ذلك فستتسبب بحالة نادرة من عدم الاستقرار في تلك المناطق.