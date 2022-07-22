المغرب يخص 28 مليون دولار لدعم المتضررين من الحرائق

وقعت مختلف الوزارات في الحكومة المغربية اليوم الجمعة، اتفاقية إطار لدعم ضحايا الحرائق التي شهدتها المناطق الشمالية من المملكة بسبب موجة الحر، وتم رصد 290 مليون درهم لهذا الهدف (أزيد من 28 مليون دولار).

وحملت توقيع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.

وأشار بيان رسمي أصدرته الحكومة بهذا الخصوص، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار عن مربي الماشية ومربي النحل في المناطق المعنية“ .

وكذلك ”القيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة؛ ثم خلق ألف فرصة عمل إضافية لجهة تطوان الحسيمة.“

و تشمل الاتفاقية تدابير لدعم السكان في تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، إضافة إلى إعادة زراعة أشجار الغابات التي دمرتها الحرائق، مع إعادة تأهيل ‏الأشجار المثمرة المتضررة على امتداد حوالي 9330 هكتارا.

وأشار البيان أيضا إلى ”تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها.“

وأشرف على توقيف الاتفاقية رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي ثمن “التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين الذين تعبؤوا من أجل السيطرة على الحرائق”، مشيرا إلى “فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتها وممتلكاتها”.

كما دعا “مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي ‏والغابات، ودعم الساكنة ‏المتضررة ‏من الحرائق التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022”. ‏

وشهدت المناطق الشمالية من المغرب حرائق مهولة خلال الشهر الجاري، بسبب موجة الحر والأخطاء البشرية، متسببة في خسائر مادية كبيرة على الغطاء النباتي إضافة إلى نفوق المواشي، وأعلنت المملكة قبل يومين السيطرة عليها.