ما هي المدن الأشد حرارة في العالم؟

أصبحت موجات الحرارة أكثر تواترًا في جميع أنحاء العالم، لكن بعض مناطق العالم تتضرر أكثر من ارتفاع درجات الحرارة، وتشهد تحطيم الأرقام القياسية والوصول إلى 50 درجة مئوية.

وكان الرقم القياسي المسجل لأعلى درجات الحرارة هو 56.7 درجة مئوية، وتم تسجيله، في 10 يوليو / تموز 1913، في وادي الموت الشهير في كاليفورنيا، وهو أكثر الأماكن سخونة في العالم.

لكن المناطق الأخرى غالبًا ما تواجه درجات حرارة عالية، وتتجاوز أحيانًا 50 درجة مئوية، لا سيما في الشرق الأوسط، وشبه الجزيرة العربية، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أو حتى وسط أستراليا.

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ويقدّم موقع ”جيو“ الفرنسي قائمة بخمس مدن هي الأكثر حرارة في العالم.

الأهواز

تقع الأهواز جنوب إيران، وتعد واحدة من المدن ذات الظروف المناخية الأكثر قسوة في العالم، والصيف هناك جاف وساخن بشكل خاص، لدرجة أنه، في العام 2019، وصلت درجات الحرارة تقريبًا إلى 54 درجة مئوية، حيث أُدرجت المدينة على قائمة أكثر المدن تلوثًا في العالم، من قبل منظمة الصحة العالمية.

الكويت

إذا كان سكان مدينة الكويت ”معتادين“ على العيش مع الحرارة على مدار السنة (34.3 درجة في المتوسط)، فإنّ فصل الصيف يرافقه ارتفاع إلى 50 درجة مئوية، كما يتم تسجيل درجات الحرارة القياسية بانتظام في البلاد. ففي العام 2016 تم تسجيل 53.9 درجة مئوية في منطقة مطربة، وهو أحر يوم عرفته قارة آسيا في آخر 76 عامًا على كوكب الأرض، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

الناصرية

على ضفاف نهر الفرات في العراق تتمتع مدينة الناصرية بمناخ صحراوي وصيف شديد الحرارة، ويبلغ متوسط الحد الأقصى لشهر يوليو / تموز 44.8 درجة مئوية، وتعد العراق من أكثر البلدان عرضة لتأثيرات تغير المناخ والتصحر، ولم تسلم عاصمتها بغداد أو البصرة من الحر خلال السنوات الأخيرة، وسجلت البصرة 53.9 درجة مئوية في شوارعها في العام 2016.

يعقوب آباد

في ذروة الصيف، وفي مقاطعة السند الباكستانية، وتحديدًا في يعقوب آباد، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية، وتتجاوز الحرارة التي ترافقها مستويات عالية من الرطوبة، بكثير الحد الأدنى لبقاء الأشخاص في الهواء الطلق لفترة طويلة من الزمن، ومن ثم تجد الشوارع مقفرة خلال فصل الصيف.

عين صالح

تقع عين صالح في قلب الصحراء الجزائرية، وتحيط بها الكثبان الرملية، وهي واحة وواحدة من أكثر المناطق الصحراوية حرارة في العالم. بل إنها تقع في ما يسمى ”بمثلث النار“ المكون من مدينتي أدرار ورقان، لذلك من المألوف ان تبلغ درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الصيف في الظل.

وخلال فترات الحرارة المرتفعة هذه، من الشائع أن تسقط الغربان ميتة من السماء، وفقًا لموقع ”أياد خضراء“ الناطق بالفرنسية، والمخصص للمعلومات والأخبار عن البيئة في الجزائر.