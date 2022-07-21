المغرب يعلن السيطرة على حريق ضخم أتى على 7800 هكتار

نجحت فرق مكافحة حرائق الغابات بالمغرب، الأربعاء، في السيطرة على أضخم حريق عرفته المملكة منذ أيام، أتى على 7800 هكتار في إقليم العرائش شمالي البلاد، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وتشهد المملكة، منذُ الأسبوع الماضي، أسوأ موجة حر منذ سنوات، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 46 درجة مئوية هذا الأسبوع في أجزاء من البلاد.

ويعد إقليم العرائش، أكثر الأقاليم تضررا من حرائق الغابات بالمملكة، حيث اجتاحت النيران مساحات شاسعة من الغابات والحقول وعددا من المنازل.

كما أثرت الحرائق على مساحات من الأشجار المثمرة ودمرت العديد من خلايا النحل التقليدية والحديثة الموجودة في الغابات المحترقة.

وحيال ذلك، قال المدير الجهوي للمياه والغابات بالريف المغربي، سعيد بنجيرة، إنه ”بفضل جهود كافة المتدخلين تم تحويط هذا الحريق بصفة نهائية“، مشددا على ”ضرورة التحلي بالحيطة والحذر بسبب الظروف المناخية غير المواتية، التي قد تؤدي إلى تأجج النيران في بعض البؤر“.

وتابع المسؤول المغربي في تصريح للقناة الإخبارية ”M24“ الرسمية: ”يتوقع أن ترتفع درجة الحرارة وتزيد قوة الرياح خلال الأيام المقبلة، ما يقتضي الكثير من الحيطة والحذر“.

وأشار إلى أن حريق غابة ”بني يسف آل سريف“ بإقليم العرائش، تسبب في تضرر حوالي 7800 هكتار.

وتمت تعبئة فرق للتدخل الميداني تضم المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات الأمنية والمحلية.

كما عززت بمتطوعين من المناطق المجاورة للغابات، مدعومين بآليات إطفاء وشاحنات ”صهاريج“ وسيارات إسعاف وأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع ”كانادير“، و4 طائرات من نوع ”توربو تراش“.

ودمرت هذه الحرائق -وفق حصيلة غير نهائية أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- 9200 هكتار في أقاليم العرائش ووزان وتطوان وشفشاون، منها 7800 هكتار بإقليم العرائش لوحده.