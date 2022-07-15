عجائب تحت الأرض.. تعرّف على الكهوف الأكثر إبهارًا في العالم

تعد الكهوف من أكثر المعالم المثيرة للإعجاب في الطبيعة، لما تحتويه من بيئة مليئة بالسحر والغموض، والتي تكشف عن نظام بيئي خاص، ولا دخل للإنسان بحدوثه.

والكهوف هي معالم طبيعية جميلة توجد تحت الأرض في جميع أنحاء العالم، ولها مناخ خاص بها، حيث إن درجة حرارتها تتراوح ما بين الباردة والمعتدلة على مدار العام.

وتتميز الكهوف بتجاويف ضيقة متصلة مع سطح الأرض، وأعمدة بأحجام وارتفاعات متفاوتة، كما تختلف أنواع الكهوف، حيث منها ما يتشكل من الجير، وأخرى من الملح، وثالثة من الجليد، بالإضافة إلى الكهوف الصخرية التي تتشكل بفعل أمواج البحر وحركة الرياح.

فوائد الكهوف

يمكن استخدام الكهوف كمخازن تبريد طبيعية لتخزين الجبن والزيت، وكذلك لزراعة الفطر، وعلاج أمراض الجهاز التنفسي.

واستخدمتها الشعوب على مر التاريخ كملاجئ خلال الحروب، ولأداء فنون النحت على جدرانها، وكذلك لدفن موتاها داخلها.

أجمل الكهوف

تعد الكهوف في العصر الحالي مهمة جدًا للسياحة، حيث تعد مقصدًا للعلاج الطبيعي والمغامرة.

ومن المؤكد أن طبيعة الكهوف تتمتع بمشاهد جمالية، والكثير منها تحبس الأنفاس من شدة جمال طبيعتها.

ونستعرض في التقرير التالي أكثر كهوف العالم جمالًا، وهي على النحو التالي:

كهف شاندونغ

يقع في فيتنام، ويعد أكبر كهف في العالم وفق دراسة مسحية أجريت، في العام 2009، حيث يبلغ طوله 5 كيلومترات على الأقل، كما يصل ارتفاعه في بعض الأماكن إلى 200 متر.

ويحتوي هذا الكهف على نهر كبير خاص به، وغابة مطيرة، وجبال صغيرة. ووفق خبراء الجيولوجيا، فإن جزءًا كبيرًا من هذا الكهف لا يزال غير مكتشف حتى الآن.

كهف فينغال

كهف بحري في جزيرة ستافا غير المأهولة بالسكان في إسكتلندا، حيث أنه مليئ بمياه البحر، وله مدخل عريض مقوس الشكل.

كهوف سراج الليل

تقع في منطقة وايتومو في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وهي بيئة خصبة لتكاثر نوع من الديدان المتوهجة والتي تعرف باسم ”سراج الليل“.

ويمكن للزوار التنقل داخل سلسلة هذه الكهوف بواسطة قارب يأخذهم على طول نهر وايتومو تحت الأرض، حيث يأتي الضوء الوحيد من الديدان المتوهجة لينير المكان.

كهف جعيتا

يقع شمال العاصمة اللبنانية بيروت، وهو عبارة عن نظام مكون من كهفين من الحجر الجيري، ويمتدان بطول إجمالي يبلغ حوالي 9 كيلومترات.

ولا يمكن زيارة الطابق السفلي لهذا الكهف إلا عن طريق القوارب، حيث يتميز بنهر تحت الأرض.

كهف فرايا ناخون

يقع في تايلاند، ويمكن الوصول إليه بالقارب أو المشي لمسافات طويلة على جبل تيان.

ويتميز هذا الكهف بمساحته الكبيرة، وفتحة في السقف تسمح بدخول ضوء الشمس.

كهوف الأنين

يقع هذا الكهف والذي يُعرف باسم ”ماونينغ“ والذي يعني ”صوت الأنين“ في مقاطعة كالافيراس الأمريكية، وقد اشتق اسمه من صوت الأنين الذي كان يصدر من داخل الكهف.

ولكن بعد أن تم توسيع فتحة مدخل الكهف اختفت هذه الأصوات في المكان ولم يعد لها ظهور.

كهف كال

يقع في مدينة طرابزون شمال تركيا، حيث تشير التقديرات إلى أنه تشكل خلال مرحلتين على مدى 8 ملايين سنة.

ويضم هذا الكهف بحيرة صغيرة وشلالًا، ويبلغ ارتفاعه قرابة 1116 مترًا فوق مستوى سطح البحر.