اليمن.. تضرر آلاف الأسر النازحة جراء السيول في مأرب

تضررت أكثر من 13 ألف أسرة نازحة في محافظة مأرب شمال شرق اليمن؛ جراء مداهمة السيول لـ197 مخيما للنازحين، وفقا لإدارة المخيمات.

تضرر آلاف الأسر النازحة جراء السيول في #مأرب تضررت أكثر من 13 ألف أسرة نازحة في محافظة مأرب شمال شرق #اليمن؛ جراء مداهمة السيول لـ197 مخيما للنازحين، وفقا لإدارة المخيمات.#إرم_نيوز pic.twitter.com/YWZqTrzmx7 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 15, 2022

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، عبر تقرير إحصائي نشرته الجمعة، إن ”محافظة مأرب تشهد منذ مساء الأربعاء الماضي، على نحو غير مسبوق، أمطارا شديدة محملــة بالغبار والأتربة، وتدفقا كبيرا للسيول“.

وأضافت إدارة النازحين: ”هـذا ما تسبب بغمر أجزاء كبيرة من مساكن النازحين في المخيمات، وتسبب بخسائر مادية فادحة وجسيمة لعشرات الآلاف من الأسر النازحة، وما يدنو من 200 مخيم وموقع“.

ونوّهت إلى أنه ”في حال استمرار التغيرات في حالة الطقـس، قــد يتفاقم الوضع ويسوء أكثر“.

واعتبرت الإدارة أن ”هذه المخيمات تواجه اليوم كارثة حقيقية تهدد حياة الأسر النازحة“.

ودعت ”الجهات ذات العلاقة إلى سـرعة التحرك لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، وتحمل مسؤولية إنقاذ حياة الأسر المتضررة“.

وتشهد عدد من المحافظات اليمنية، لا سيما الواقعة شمال وجنوب شرق البلاد، منذ عدة أيام منخفضا جويا شديدا، تسبب بهطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول، وغرق عدد من المناطق.

وأطلقت مراكز الإرصاد وأحوال الطقس في اليمن، وكذا الجهات الأمنية ذات الصلة، على مدى الأيام القليلة الماضية، تحذيرات إلى كافة المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب السير في الوديان ومجاري السيول، بالإضافة إلى تجنب السفر والتنقل بين المحافظات.