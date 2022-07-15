المغرب يكافح حرائق غابات واسعة لليوم الثالث

تواصل فرق مكافحة الحرائق بالمغرب، الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، إخماد حرائق غابات اندلعت بشكل واسع على مستوى 4 مناطق متفرقة بشمال البلاد، وتحديدا بأقاليم العرائش ووزان وتطوان وتازة.

وتسببت رياح ”الشرقْي“ القوية وارتفاع درجات الحرارة، التي تشهدها البلاد وكثافة ”الغطاء الغابوي“ في إعاقة عمليات الإطفاء.

وتشهد المملكة، منذُ الأسبوع الماضي، أسوأ موجة حر منذ سنوات، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 45 درجة مئوية هذا الأسبوع في أجزاء من البلاد.

وذكرت قناة ”تيلي ماروك“ المحلية، أن الحرائق التهمت هكتارات شاسعة من ”الغطاء الغابوي“ المكون أساسا من أشجار البلوط الفليني والنباتات الثانوية، بشكل تسبب في احتراق منازل المواطنين ونفوق قطعان المواشي وتلف هكتارات من المزروعات.

وتسببت الحرائق في استنفار السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة ومصالح الوقاية المدنية لتأمين السكان ونقلهم بعيدا عن خطر الحرائق.

وذكر مصدر محلي بإقليم العرائش لـ“إرم نيوز“، أن صعوبة التضاريس والسلاسل الجبلية بالمناطق المذكورة حدت من تدخل الوقاية المدنية.

وأشار إلى أن رياح ”الشرقْي“ عقدت مهمة التحكم في النيران لليوم الثالث على التوالي رغم استعمال طائرات متطورة.

وأظهرت مقاطع مصورة، التقطها مستخدمو الطريق السريع، ألسنة اللهب تلوح في جوانب الطرق بالعرائش وتطوان وغيرها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران أدت إلى توقف حركة السير بالطريق السريع المتجه ناحية القنيطرة (قرب العاصمة)، وكذلك المتجه نحو مدينتي أصيلة وطنجة.

وتمت تعبئة فرق للتدخل الميداني مشكلة من المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات الأمنية والمحلية.

كما عززت بمتطوعين من المناطق المجاورة للغابات، مدعومين بآليات إطفاء وشاحنات صهريجية وسيارات إسعاف وأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع ”كانادير“، و4 طائرات من نوع ”توربو تراش“.

خسائر فادحة

وانصبت الجهود الميدانية، في جزء مهم منها، على تأمين سلامة السكان في المناطق المجاورة لأماكن الحرائق والحفاظ على ممتلكاتهم، حيث تم وبشكل استباقي نقل 246 أسرة من مساكنها درءا لكافة المخاطر المحتملة.

وأفادت معلومات رسمية، بأن حصيلة الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات، قد فاقت 1000 هكتار من المساحة الإجمالية المتضررة.

وبحسب المعلومات التي قدمها مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر، فؤاد عسالي، فإن النيران تسببت في أضرار تصل إلى 800 هكتار من الغطاء الغابوي بالنسبة للحريق الواقع بـ“سبت القلة/بوجديان“ (إقليم العرائش)، و80 هكتارا بالنسبة لحريق ”ساحل المنزلة“ (إقليم العرائش)، و190 هكتارا بالنسبة للحريق الواقع بـ“مقريصات/زومي“ (إقليم وزان).

وذكر عسالي في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، أن ”فرق التدخل التابعة للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية تواصل جهودها لاحتواء 4 حرائق غابوية اندلعت على مستوى أقاليم العرائش ووزان وتطوان، إلى جانب حريق خامس على مستوى إقليم تازة“.