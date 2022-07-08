هل يمكن أن تغرق الأسماك أو تعطش في أعماق البحار والمحيطات؟

تثير حياة الأسماك في عمق البحار والمحيطات كثيرًا من الأسئلة: هل تعطش الأسماك وهي التي تعيش في الماء بشكل دائم؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف تشرب؟ وهل تشعر بالشبع؟ وهل هي معرضة للغرق؟ الكثير من الأسئلة التي من المشروع طرحها.

يؤكد تقرير نشره موقع ”جيو“ الفرنسي أن الأسماك ”لا تشعر بالعطش مثل البشر، لكن يمكن مقارنة شرب الأسماك للماء بالتنفس عند البشر أي أنه رد فعل طبيعي، ولكن تختلف طريقة شرب الأسماك بحسب البيئة التي تعيش فيها.

ويوضح التقرير أن الأسماك التي تعيش في المحيطات تشرب باستمرار، حيث يجب أن تحافظ هذه الحيوانات على كمية معينة من الأملاح المعدنية في دمائها للبقاء على قيد الحياة، فعندما تفقد الأسماك الماء من خلال الخياشيم فإنها تشرب باستمرار من خلال أفواهها، بينما تتولى الكلى مهمة إفراغ الملح الزائد.

وأشار التقرير إلى أن الدلافين لا تحتاج للشرب، فالأسماك التي تأكلها تسمح لها بالحصول على رطوبة كافية.

في المقابل، فإن الأسماك التي تعيش في البحيرات والأنهار لا تحتاج لشرب الماء لأن أجسادها ”أكثر ملوحة“ من الماء الذي تعيش فيه، كما تعرف الأسماك التي تعيش في المياه المالحة والمياه العذبة (السلمون، ثعبان البحر، إلخ) كيفية التكيف مع الوسط الذي تعيش فيه، حيث تزداد نسبة الملح لديها ثم تنخفض بحسب البيئة.

غرق الأسماك

ومن بين التساؤلات المطروحة حول حياة الأسماك في البحار والمحيطات، هل يمكن لسمكة أن تغرق؟.

وإذا بدا أنه من غير المعقول أن تغرق سمكة، فإن هذا أمر محتمل بالفعل، حيث يمكن للأسماك أن تموت اختناقًا.

وبإمكان الأسماك التنفس تحت الماء بطريقتين: من خلال الخياشيم أو من خلال الفم، ويمكن أن تغرق السمكة عندما تكون في ماء لا يحتوي على كمية كافية من الأكسجين.

لكن بعض الأنواع من الأسماك معتادة على العيش في مياه فقيرة بالأكسجين، وتجد هذا المكمل في الهواء وتعيش هذه الأصناف من الأسماك عادة في المياه العذبة، ويمكن أن تغرق إذا لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى الهواء خارج الماء.

أما عن الأنواع المعروفة مثل التونة أو سمك القرش فيمكن أن تغرق التونة إذا لم تعد قادرة على فتح فمها لضخ الماء الممتص لاستعادة الأكسجين، كما يمكن لسمك القرش أن يغرق إذا تم شل حركته داخل الماء لأنه بفضل حركاته المستمرة يدور الماء في خياشيمه، وفق ما أكده التقرير.

وبخصوص الأسماك الذهبية التي تنتمي إلى عائلة ”سيبرينيدا“ فهي تعيش في مياه عذبة شديدة التحمل، ويمكن أن تعيش في حوض مائي كبير، و“تشرب“ السمكة الذهبية الماء، ولكن ليس عن طريق الفم، حيث تعيش هذه السمكة في المياه الرخوة ولا تحتاج إلى ”الشرب“ في حد ذاته، وتسمح خياشيمها بدخول الماء، ومن خصائص هذه السمكة أيضًا أنها تتبول وتتبرز وتوجد فتحة صغيرة تحت جسم هذا النوع من الأسماك، بين البطن والذيل حيث يخرج البراز.