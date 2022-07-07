اشتعال أبراج للكهرباء في سلطنة عمان بفعل منخفض المونسون

تسببت التأثيرات العنيفة للمنخفض الجوي القوي الذي يضرب سلطنة عمان حاليا، ويطلق عليه منخفض المونسون“، في تداعيات وأضرار بالغة في المنشآت الخدمية في السلطنة.

مشاهد مروعة لاشتعال أبراج كهرباء جراء السيول في #وادي_السحتن بـ #سلطنة_عمان pic.twitter.com/t08u62UNpK — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 7, 2022

وأدت الرياح القوية الناجمة عن السحب الرعدية، التي ضربت سلطنة عمان، صباح اليوم الخميس، والتي كانت مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، إلى حدوث سيول جارفة في مختلف المناطق.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات مختصة بالطقس مقطعا حابسا للأنفاس، لاشتعال أبراج الكهرباء في وادي السحتن بولاية الرستاق في سلطنة عمان، بفعل تأثيرات منخفض المونسون.

وأغلقت الفياضانات الهائلة التي اجتاحت وادي السحتن عددا من الشوارع، وأدت إلى إغراق المنازل والمركبات، وأحدثت العديد من التلفيات في الممتلكات.

وتعرض بعض الطرقات والجسور إلى انهيارات أرضية بفعل قوة جريان المياه، فيما تعرض العديد من المزارع للتخريب بسبب السيل الجارف.

وتسود تحذيرات في سلطنة عمان من دخول المنخفض مانسون والرياح الركامية سواحل السلطنة، وتشكل السيول الجارفة، وسط تحذيرات من التواجد في الأماكن المنخفذة ومجاري الأودية.