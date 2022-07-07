"الخلايا الركامية" تصل سواحل سلطنة عمان وتحذيرات من سيول جارفة

حذرت مصادر عمانية وناشطون في سلطنة عمان، اليوم الخميس، من وصول ما تسمى ”الخلايا الركامية“ وتشكلها على سواحل السلطنة، وهي تسبب سيولا جارفة على بعض المناطق بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة التي تصاحبها.

ونبهت هيئة الطيران المدني في بيان لها إلى سقوط أمطار رعدية غزيرة، الخميس والجمعة والسبت، مطالبة بعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

وأكدت الهيئة استمرار تأثير امتداد المنخفض الجوي القادم من الهند على معظم محافظات سلطنة عمان، والذي سيؤدي إلى تدفق السحب، وسقوط أمطار متفاوتة الغزارة.

تنبيه بغزارة الأمطار (2) عن الحالة الجوية المتوقعة في السلطنة خلال يوم الخميس واليومين القادمين. pic.twitter.com/rTl7iMhafz — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 6, 2022

وتعرف ”الخلايا الركامية“ بأنها نوع من السحاب الطويل والكثيف الذي تنتج عنه عواصف رعدية وحالات أخرى من الطقس السيئ.

من جهتها، حذرت هيئة الدفاع المدني العمانية في سلسلة تغريدات عبر تويتر من التواجد قرب الأماكن المنخفضة والتجمعات المائية ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار.

ونوهت الهيئة كذلك إلى جريان بعض الأودية والشعاب في عدد من محافظات سلطنة عُمان، مشدداً على أن التيارات المصاحبة لقوة جريان الأودية، كفيلة بجرف المركبة، مهما كان حجمها.

عزيزي المواطن / المقيم :

لسلامتك ..

ابتعد عن الأماكن المنخفضة والتجمعات المائية ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/rsA8e3jbmx — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 7, 2022

وتداول خبراء أرصاد وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توضح بداية تشكل السيول في بعض المناطق.

وتجمع عدد من الأشخاص لمتابعة الشلالات التي تشكلت مؤخراً بفعل الأمطار، والسيول التي بدأت في التحرك في مناطق مختلفة جارفة كل ما في طريقها.

وبدأت سحب ركامية ماطرة في التدفق صباح اليوم على محافظة مسقط وعلى أجزاء من محافظتي الداخلية وشمال الشرقية، الولايات الواقعة بين قريات وإبراء وبدبد، قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة لاحقاً، بحسب الأرصاد العمانية.

حالياً(10:15)صباحاً

تدفق سحب ركامية ماطرة على محافظة مسقط و على أجزاء من محافظتي الداخلية وشمال الشرقيةالولايات الواقعه بين قريات وإبراء وبدبد قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة لاحقاً pic.twitter.com/42gySvf2VR — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 7, 2022

وأكدت الأرصاد العمانية وجود ”فرص لتكون السحب الركامية على جبال الحجر وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد“، مشيرة إلى ”نشاط سحب الخريف وتساقط الرذاذ المتقطع وأحيانا أمطار متفرقة على سواحل وجبال ظفار“.

حالة الطقس المتوقعة اليوم:

-غائم جزئيًا مع فرص هطول متفاوتة الغزارة على معظم المحافظات.

-فرص تكون السحب الركامية على جبال الحجر وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد

-نشاط سحب الخريف وتساقط الرذاذ المتقطع وأحيانا أمطار متفرقة على سواحل وجبال ظفار. pic.twitter.com/S6INbIwiP5 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 7, 2022

وحذرت الأرصاد العمانية من ”سحابة ركامية نشطة تمتد ما بين محافظة مسقط ومحافظة جنوب الشرقية تؤدي لهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية“، مطالبة السكان باتخاذ الحيطة والحذر.

حاليا (5:15) صباح الخميس

سحابة ركامية نشطة تمتد ما بين محافظة مسقط ومحافظة جنوب الشرقية تؤدي لهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، يرجى أخذ الحيطة والحذر pic.twitter.com/GoHhY0w5sA — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 7, 2022

وأعلنت الأرصاد العمانية في تغريدة عبر تويتر عن ”تشكل خلية ركامية ماطرة على صحارى الظاهرة، بالأخص على صحارى ولاية عبري، المنطقة الواقعة بين فهود وحمراء الدروع“.

حالياً(9:30)صباحاً

تشكل خلية ركامية ماطرة على صحاري الظاهرة بالأخص على صحاري ولاية عبري المنطقة الواقعه بين فهود وحمراء الدروع pic.twitter.com/wwqJLbItQj — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 7, 2022

وأكدت أيضاً ”استمرار تدفق ونشاط السحب الركامية على معظم المحافظات الشمالية وعلى صحارى الوسطى وبادية ظفار ونزول الشعاب والأودية في بعض الولايات، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأودية“.